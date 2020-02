Grieta docente: ¿Se fragmenta UDPM?

Con el fallecimiento de Stella Marys “Marilú” Leverberg, el gremio de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) parece haber quedado acéfalo. Aunque el cargo de la histórica dirigente fue rápidamente ocupado por Rubén Darío “Grillo” Caballero, el flamante Secretario General apareció poco en público y desde las bases comenzaron a exigir más información.

MisionesCuatro.com tuvo acceso a audios y escritos de docentes que pertenecen a la UDPM y donde pueden verse inquietudes, planteos y malestar, que al parecer con la antigua dirigencia no eran expresados, o al menos no tan abiertamente.

Las quejas pasan directamente por la falta información sobre la negociación salarial y desesperación porque en Buenos Aires ya comenzaron a discutir paritarias y en la provincia, al menos desde el oficialismo, todavía no hubo noticias de pedidos, presentaciones o información sobre las negociaciones salariales.

Desesperados, los maestros filtraron los mensajes de un grupo de WhatsApp de la UDPM de Oberá, tal vez el polo más fuerte del gremio en la provincia.

“Que tristeza que un docente no pueda vivir tranquilamente, con el sueldo que ganamos no alcanza para sobre llevar el mes y si calculamos no alcanza para dos semanas. La lucha es por un sueldo digno para todos los docentes. ¡No se trata de saber quién estudia o no! Se trata de luchar por un sueldo que nos alcance para vivir dignamente”, expresó en un mensaje una maestra.

“Con esta crisis que estamos pasando estamos mal. Pero no discutamos entre nosotros. Cada uno debe respetar. Calma, pero no dejemos de reclamar lo justo. Abogacía gratuita hay en Corrientes. Yo estudié allí. Creo que sería bueno que sigamos dialogando y no nos contestamos con agresividad ni burlas. Somos gente grande”, respondió otra intentando apaciguar las diferencias.

“¡Totalmente de acuerdo lo que hace varios días ya que los colegas están expresando es que nos brinden un buen aumento al básico, porque, así como estamos no alcanza para nada!! La mercadería que no para de aumentar, todas las semanas hay modificaciones; los útiles están por las nubes”, dijo otra.

Finalmente, otros maestros contaron experiencias personales durante las vacaciones y entre los planteos, lo más destacado fue que como en muchas otras profesiones- tenían que buscar otros trabajos para poder llegar a fin de mes.

“Yo sinceramente en estas vacaciones estoy haciendo trabajos de cobranza, vendo panificados hago todo lo posible para ir por semana pagando algo y mi esposo todas las noches trabaja en el remis, al mañana vende mercadería y ni así nos alcanza tenemos una hija discapacitada y la otra nena desde el problema de su peritonitis que tuvo el año pasado tienen una alimentación especial y TODO sale más caro. Y viajo 2 veces por semana a Posadas a llevarle a sus sesiones. Y me entristece mucho. Casi me infarto cuando leo las noticias de los aumentos que tendrán las asignaciones universales, tarjetas alimentarias y demás cosas y nosotros que trabajamos, cumplimos horarios, aportamos, pagamos impuestos y no tenemos beneficios para nuestros hijos. Realmente me pone muy triste todas estas cosas”, sentenció.

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!