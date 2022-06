“Hay una desidia y un desinterés por parte de la justicia”, dijo el abogado de la familia del hombre atropellado por el ex ministro del Agro

En octubre del 2021, en el acceso sur que une a la localidad de Garupá con Posadas, Sebastián Oriozabala-que fue desplazado de su cargo esta semana en el Ministerio del Agro- conducía una camioneta Toyota Hilux y chocó a un motociclista, identificado como Sergio Cardozo de 43 años, que fue trasladado al Hospital Madariaga y falleció en ese nosocomio.

Para conocer detalles de cómo está la causa, Leonardo Marinelich, el abogado de la familia Cardozo, habló con Eduardo Pérez en el programa Horas de Periodismo (HDP) que se emite por Misiones Cuatro y reveló que el hecho sucedió en octubre del año pasado.

Asimismo, dio detalles del estado de la causa: “avanzamos en la parte civil y, en la parte penal, hay una desidia y un desinterés por parte de la justicia. Recién a finales de marzo llega el sumario de la policía al juzgado, no teníamos hasta ese momento conocimiento. Lo que nos decían del juzgado era que la policía iba a hacer todas las pericias y que por eso iba a demorar el trámite de la causa”, explicó el letrado.

“Como puede ser que en octubre y recién en marzo remitan el sumario policial al juzgado”, cuestionó.

Además recordó que el hecho se produce sobre costanera detrás del barrio A-32, en la rotonda. “El ministro lo choca de atrás. El seguro de la camioneta no estaba al día y pertenece a la fundación de Asuntos Agrarios, que depende del Ministerio, pero no es camioneta del ministerio. Presento la demanda civil y la aseguradora contesta que no estaba al día”, explicó Marinelich.

“La demanda va a terminar siendo contra el ministro y la fundación, él dijo que venía de un acto con esa camioneta, que no es para hacer campaña. Esto sucedió dos semanas antes de las elecciones”, declaró.