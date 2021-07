Lombardi se niega a hablar de las represas, pese a que aceleran el cambio climático

POSADAS. “Hacer un Ministerio de Cambio Climático para administrar el cambio climático nos parece muy perjudicial”, lanzó el ambientalista Eduardo Luján, quien insistió en que el titular de esa cartera, Patricio Lombardi, se niega a pronunciarse sobre si está a favor o en contra de la construcción de mega-represas en la provincia.

De paso, Luján aleccionó al ignoto ministro, al recordarle que la OMS y la Organización Mundial de Represas establecen que las mega-represas en zonas subtropicales aportan gases de efecto invernadero que aceleran el problema del Cambio Climático.

“Hemos elevado y pedido informes al ministro (Lombardi) y tuvimos una respuesta muy escueta. No respondió nuestra inquietud referida a cuáles eran las medidas para cambiar este tema (del cambio climático)”, comentó a MisionesCuatro el ambientalista. Y redobló sus críticas: “Hacer un ministerio de Cambio Climático para administrar el cambio climático nos parece muy perjudicial”.

Lombardi en silencio sobre el modelo represador

En esta línea, y en contra de una mercantilización de la selva a través de los llamados Bonos Verdes, Luján expuso lo que espera del ministerio y de Lombardi. “Quiero gente en el gobierno, preocupada por minimizar el impacto y ver cómo lo podemos revertir. Para que no vuelvan a ocurrir incendios y no se siga desmontando. Y para que no se construyan más represas”, planteó Luján.

Al respecto de este tema, Luján reveló que “no hemos podido lograr que (Lombardi) se exprese sobre si está de acuerdo en que se sigan construyendo represas o no. Me parece fundamental. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Represas establecen que las mega emprendimientos en zonas tropicales y subtropicales aportan gases de efecto invernadero que están alentando el cambio climático. En todo ese tipo de cosas, hay que fijar postura. Por ahí tendría que ir encaminado el trabajo del ministerio”, sentenció Luján.

“Lombardi nunca (habló de las represas). Y el gobierno de Misiones no aborda este tema, que, aunque no parezca, está latente”, advirtió el ambientalista.