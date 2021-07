“Si pretenden avanzar con la Hidrovía” necesitan una represa en Corpus Christi

POSADAS. Este miércoles, en el Día Mundial de Conservación del Suelo, el ambientalista Eduardo Luján advirtió sobre una posible construcción de una represa en Corpus Christi, pese a estar prohibida por el plebiscito de 1996, en el contexto de la negociación y profundización de la Hidrovía Paraná – Paraguay, y del modelo “saqueador” y extractivista vigente en la actualidad.

En diálogo con MisionesCuatro, Luján planteó que “el tema de las represas está latente. Porque hoy se está discutiendo la Hidrovía del Paraná, y el proyecto original de la Hidrovía, que es el IRSA, firmado allá por el año 2000 por todos los países involucrados, establece la necesariedad de construir la represa de Corpus Christi, para garantizar la navegabilidad del río Paraná. Y poder seguir extrayendo minerales y soja”, reveló el ambientalista.

Según Luján, el debate por la Hidrovía también “está presente en este problema de crisis hídrica que tenemos con el manejo que hace Brasil de las treinta y pico de represas que tienen en la cuenca del Paraná y del Uruguaya. Hoy dependemos totalmente. Y estamos mendigando que Brasil abra alguna compuerta para hacer al río navegable. O para que, en localidades como Iguazú, puedan bombear agua para la ciudad”, fustigó.

“El plebiscito de Corpus prohíbe la represa. Por eso es llamativo y preocupante. Creemos que el gobierno provincial tiene que tomar cartas en el asunto. Tiene que hablar con las autoridades nacionales y tiene que haber una ley nacional que prohíba definitivamente la represa en Corpus”, pidió el ambientalista, quien insistió en que los proyectos de represamiento, siguen en pié.

Al respecto, Luján denunció que “pese a estar prohibida por una ley provincial, en muchas páginas (de informes) de ministerios aparece la represa de Corpus como un proyecto futuro. Incluso, la Comip (Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná) que es el ente regulador del río Paraná entre Paraguay y Argentina, gasta fortunas todos los años para hacer estudios de impacto ambiental, o estudios de factibilidad de Corpus”, puntualizó.

“¿Por qué estamos gastando millones de dólares en algo que está prohibido que se haga?”, se preguntó Luján, quien acotó: “Es importante que el gobierno provincial exija al gobierno nacional que destine ese dinero para otras cosas que tanta falta nos hacen, y no seguir gastando en algo que está prohibido”.

Consultado al respecto de la reciente estatización de la Hidrovía, Luján fue contundente en sus cuestionamientos al modelo sostenido por el gobierno. “La estatización de la hidrovía se circunscribe a definir quién recauda. Nadie dice los graves daños ambientales que causa el dragado del río”, comenzó diciendo Luján sobre este tema.

Tampoco se habla en el gobierno del “riesgo en el que ponen a nuestros humedales, en especial el Delta del Paraná. Hablando de mantenimiento de nuestros suelos. (No hablan de) lo que le están haciendo a la biodiversidad en la zona del dragado. Al faltar agua necesitan más calado para que entren barcos de ultramar a llevarse la soja y los minerales”, se despachó.

“Pero están preocupados por ver quién se lleva una tajada y no en cómo hacemos para que el río no sea tan dañado. Y que el modelo no sea tan saqueador. Eso es muy peligroso”, denunció.

Para finalizar, Luján apuntó a posibles compromisos del gobierno provincial con la Hidrovía y la represa en Corpus. “Si pretenden avanzar con la Hidrovía, río arriba es necesario Corpus. Pero no sabemos qué compromiso ha asumido el gobierno con respecto a eso”, remató.