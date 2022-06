Paro en Salud Pública: “Es imposible sostener a una familia con los salarios de miseria que tenemos”, alertan

POSADAS. En la tercera semana consecutiva de paros y protestas de trabajadores de Salud Pública de Misiones, una instrumentadora quirúrgica reveló que hay trabajadores percibiendo sueldos “de miseria” de $25 mil y $40 mil, con los que “es imposible sostener una familia”, o un alquiler, por lo que se ven obligados a tener 2 o 3 trabajos simultáneos, lo que impacta negativamente en la atención a los pacientes y en la propia salud de los empleados sanitarios.

“Después nos dicen héroes, pero llamándonos así o aplaudiéndonos, nosotros no comemos, no le damos de comer a nuestros hijos y no pagamos el alquiler”, sentenció la instrumentadora quirúrgica Mabel Cabrera, en diálogo con el móvil de MisionesCuatro y con el programa Televisión Abierta que conduce el periodista Eduardo Pérez.

En diálogo con el móvil, Cabrera remarcó que “el reclamo (salarial y laboral) viene de hace rato. Necesitamos un aumento acorde a la canasta básica. Un 8% divido en dos cuotas no es suficiente. Estuvimos (trabajando) durante toda la pandemia y nos merecemos mejores sueldos”, recalcó la instrumentista, quien reveló que hay empleados que cobran sueldos que rondan los $25 mil – $40 mil.

El sobretrabajo, la única forma de sobrevivir con los sueldos de indigencia que paga el MSP

Ante la repregunta sobre cómo sobreviven con sueldos por debajo de la línea de la indigencia, Cabrera explicó: “Con dos o tres trabajos, mis compañeros salen a las 2 de la tarde y van corriendo a tomar la guardia en una clínica. Es imposible sostener una familia, un alquiler con los sueldos de miseria que nosotros tenemos”, sentenció.

“Después nos dicen héroes, pero llamándonos así o aplaudiéndonos, nosotros no comemos, no le damos de comer a nuestros hijos y no pagamos el alquiler”, insistió la instrumentista, en contacto con el programa TVA que se emite por MisionesCuatro.

Al respecto de la sobreexplotación, Cabera advirtió sobre los riesgos para la atención y para la propia salud de los trabajadores. “Queremos trabajar, pero es imposible rendir al 100% teniendo 2 o 3 trabajos. La salud está muy deteriorada y para dar una buena atención, primero tenemos que estar bien nosotros”, recalcó.

En cuanto a los haberes, Cabrera contó que además de los sueldos de indigencia, también “hay otros (trabajadores) que cobran arriba de los $60 mil. Y con el Parque de la Salud sí están más arriba”, reveló.

El Parque de la Salud con mejores sueldos pero bajo contratos anuales

Sin embargo, el trabajo en el Parque de la Salud es precarizado y bajo contratos inestables. “Es el que mejor paga, pero es un trabajo precarizado. Nunca tenemos antigüedad, todos los años firmamos un nuevo contrato. Si bien nos sirve, no está bueno firmar contratos todos los años”, sostuvo la trabajadora.

Ante la falta de respuesta del Gobierno provincial a los reclamos del sector, Cabrera dejó en claro que los trabajadores sienten “indignación e impotencia, (después de) tantos años de estudio, tantos feriados sin nuestras familias y nosotros acá en el hospital. Si bien elegimos esta profesión y trabajo, nos sentimos desvalorizados, vulnerables y descartables”, fustigó Cabrera.

“Tenemos la esperanza de ser escuchados y valorados. (Pero de no haber una nueva mesa salarial) volverá a pasar de salir a las calles, de acampar, de autoconvocarnos. No lo queremos hacer pero no nos van a dejar otra alternativa”, advirtió Cabrera, quien no dudó en señalar que podrían endurecerse las medidas de fuerza. “En la asamblea de mañana veremos si seguimos con paros de 48, de 72 horas (o más)”, señaló.