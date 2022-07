Piden que haya reformas dentro del Regimiento “porque no hay control”

La violencia en el Ejército continúa, este fin de semana el Regimiento de Infantería Monte 30 de Apóstoles volvió a ser noticia: en el “bautismo de iniciación”, el cabo Michel Nathanael Verón (26) resultó gravemente herido en la columna vertebral y debió ser operado. Por el hecho, la cúpula fue removida.

Quien recordó la violencia en ese lugar-que terminó en tragedia-fue Susana Pintos, la madre del soldado Mauro Ramírez, quien murió hace 19 años “en extrañas circunstancias”.

En diálogo con Emilio Larocca, en el programa “La Previa”, expresó: “siento impotencia y dolor, hace unos días estuve en Misiones, el 24 de junio estuve en Posadas, porque el 26 se cumplieron 19 años de la muerte de mi hijo. 19 años de lucha y de visibilizar la memoria, para que no vuelva a pasar lo que pasó con mi hijo, ningún tipo de violencia institucional hacia los soldados”, declaró Pintos.

Respecto a lo sucedido con Michel Nathanael Verón señaló: “me dolió en el alma enterarme que el soldado Verón esté luchando por su vida, me comuniqué con la mamá y estamos en contacto para lo que necesite. Estoy en oración, porque no me gustaría que le pase lo que le pasó a mi hijo, para que pueda hacer la denuncia y se pueda reformar dentro del regimiento porque no hay control. Los jóvenes van con ilusión y se encuentran con bestias, como lo que le hicieron al soldado Verón”, manifestó la mujer.

“Tiene que haber una investigación profunda y un cambio, que se le enseñen valores, respeto para que ellos puedan cumplir su sueño”, precisó.