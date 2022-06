Repercusiones por la historieta: ¿Podría intervenir el INADI?

Las repercusiones por la publicación de Latreccino continúan y Misiones Cuatro consultó sobre el tema con Julián Señuk, el ex titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, para saber qué medidas podría el organismo en situaciones como estas.

“El INADI siempre tiene la potestad de intervenir. En mi opinión personal, viendo la caricatura esa, en primer lugar, no me parece gracioso, pero tampoco me parece discriminatorio”, expresó.

En ese sentido agregó: “si tomamos el valor madre que llevó mucho tiempo construir, que es la autopercepción y legitimar la autopercepción, al punto de tener una la ley de identidad de género. La sociedad que ha luchado por eso en general, pero los grupos que defienden la diversidad sexual que ha luchado por esa autopercepción ahora lo empiezan a atacar, es extraño”, manifestó Señuk.

“Es un valor supremo en la defensa de los derechos humanos que es de la autopercepción y, si volvemos a atacar, porque no entra dentro de unos parámetros personales o individuales, estamos volviendo para atrás”, agregó.

“Probablemente haya sido un acto reflejo, algo no te puede caer bien o puede ser de mal gusto, pero no por eso es discriminatorio, no se le está quitando a nadie la posibilidad que ejerza sus derechos”, expresó el ex titular del INADI.