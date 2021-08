Productores citrícolas denuncian que “el Estado obliga a trabajar en negro”

ELDORADO. “No conseguimos cosecheros porque no damos trabajo en negro”, expresó en diálogo con MisionesCuatro el productor citrícola Ricardo Ranger, haciendo referencia la falta de mano de obra y explicando que en la zona norte de Misiones hay poca gente disponible para trabajar porque “la mayoría cobra salario universal y planes sociales”, que son dados de baja una vez que son registrados en algún puesto de trabajo.

“La gente quiere trabajar, pero se le corta el beneficio”, aclaró Ranger, quien este martes recibió la visita de Pedro Puerta, precandidato a diputado nacional de la lista “Juntos” para conocer la problemática del sector.

Consultado sobre la producción durante el último tiempo, el productor citrícola comentó: “Estamos perdiendo 1.5 millones de kilos de limón que están en el piso y naranja perdimos 200 mil kilos que sobrepasó la maduración y no había cosecheros”. Estas cifras equivalen a un monto aproximado de 50 millones de pesos.

Ranger: “Un muchacho vino y me dijo tengo tantos hijos y cobro 40 mil pesos, y está en la casa sentado, tipo joven, de 30 años”...

Sobre la cosecha de limones y naranja, Ranger aclaró que, si no se cosechan, las plantas se mueren. “La naranja las estamos echando abajo para cuidar la planta, pero limón no, me voy a fundir laburando”, enfatizó. En ese sentido, aclaró que las frutas caídas no sirven porque están sobre maduras.

Finalmente, Ranger hizo referencia al cambio de rubro de productores citrícolas que sin mano de obra deben emigrar hacia la yerba mate, y pidió al Gobierno provincial evaluar y analizar la situación.