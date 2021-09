Comenzará a funcionar el corredor turístico en Foz de Iguaçu y podrán ingresar los argentinos que estaban en el exterior

A partir de las 00 horas del lunes 27 de septiembre comenzará a funcionar el corredor turístico entre Puerto Iguazú y Foz de Iguaçu, mediante el puente internacional Tancredo Neves. Según informaron fuentes oficiales, el cupo máximo de personas que podrán utilizar el paso será de 890 personas sin necesidad de hacer cuarentena en el lugar de destino.

El pasaporte sanitario con ambas dosis de inmunización, el PCR negativo con hasta 72 horas de anticipación y el test negativo de antígeno son los requisitos obligatorios para salir y entrar del país. El control de esta documentación estará a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones.

Todavía siguen las negociaciones para que argentinos y brasileños que crucen por menos de 24 horas no deban testearse para ingresar a sus países, pero no hay definiciones al respecto.

Para la apertura del corredor seguro, por ahora, solamente podrán entrar a nuestro país vía Iguazú los argentinos que estén en el exterior (varados) y los residentes en países limítrofes que no deberán hacer aislamiento, siempre que hayan permanecido en ellos durante los últimos 14 días.

Ahora, se espera que autoridades de Salud y Migraciones de la Nación aprueben el texto y sea firmado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, antes del lunes.

Misiones insistió ante Nación en la elección del corredor entre Iguazú y Foz “para evitar y desalentar el ingreso clandestino de personas, que implican un potencial peligro por ser un ingreso sin control sanitario”, según señalaron las autoridades.

Los detalles del acuerdo

• Los Centros de Testeos se dispondrán en Carpas Sanitarias a cargo del Ministerio de Salud Pública de la Provincia. Trabajará con el Laboratorio de Análisis del Hospital de Puerto Iguazú. Estarán a cargo de la médica Lilian Kisiel y del Bioquímico José Luis Rodríguez y funcionará las 24 horas.

• Se realizarán test de antígenos (test rápido COVID-19 AG RAPID Test device nasal – in vitro diagnostic rapid test for qualitative detection of SARS – CoV2 antigen (Ag)).

• El test de ingreso tendrá un costo a cargo de la persona que elige ingresar por el corredor. Sin embargo, quien tenga una reserva turística o gastronómica en Misiones no lo abonará, presentando el comprobante de compra o reserva de la actividad a una empresa misionera.

El control del pasaporte sanitario (dos dosis de vacuna contra el COVID); PCR negativo con hasta 72 horas de anticipación; y test rápido al ingreso será controlado por el personal de Migraciones.

• Se sigue negociando que los argentinos o brasileños que crucen por menosas no deban realizarse test para regresar a sus países.

• El Duty Free Shop recién abriría sus puertas a partir del 1 de octubre.

• Para el caso que un extranjero dé positivo, será aislado en la Hospital Modular recientemente terminado por 10 días, con supervisión y seguimiento médico.

• También se puede realizar el aislamiento en el hotel contratado, ya que los establecimientos deberán tener un grupo de habitaciones para tal fin. Será a cargo del visitante.

• Cuando logre dar negativo, se entregará al turista un certificado con el cual podrá continuar su ingreso al país o continuar viaje a otra provincia argentina.

Para el ingreso de extranjeros

• Se solicitará el registro de entrada con la documentación personal respectiva; seguro de viaje COVID para extranjeros; se deberá consignar el destino de viaje; tener bajada las aplicaciones CUIDAR (nacional) y Misiones Digital (provincial).

• El transporte de pasajeros y el que se realice de manera particular, serán tratados de forma separada y aislada en el puesto fronterizo.

• En todos los casos no descenderá ninguna persona de la unidad hasta que se realice el control migratorio y de nacionalidad de la totalidad del medio de transporte.

• Cuando el ingreso sea a través del aeropuerto, hasta tanto no se realice el control migratorio de la totalidad del avión, no podrán descender los pasajeros de otra aeronave.