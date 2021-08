Fronteras cerradas: Aseguran que el puente Posadas-Encarnación “funcionó siempre para las grandes corporaciones”

POSADAS. El Arquitecto, Jorge Acuña, quien fue funcionario en la localidad paraguaya de Encarnación, se refirió al cierre de fronteras y la posibilidad que se dé la apertura.

“Una situación muy compleja, porque creo que la forma que están operando a nivel gobierno en Argentina, especialmente en el gobierno misionero, no manejan el tema fronterizo que es una realidad histórica en toda la región y especialmente Posadas y Encarnación”, declaró Acuña a este medio.

En ese sentido agregó: “creo que se está olvidando el gobierno misionero cómo esto afectó a la integración entre argentinos y paraguayos”, señaló el ex funcionario haciendo alusión a que muchas personas tienen familiares de ambos lados que no ven hace mucho tiempo.

“Esa integración que se está pregonando siempre hoy no existe y, consecuentemente, sucede toda esta cuestión, una terrible especulación de todo tipo que se niega, se quiere tapar la realidad con comentarios que no condicen con lo que está pasando, no ahora, y desbarata todo lo que significa la vida de frontera”, manifestó.

“Lo que falla es un mecanismo de gestión del gobierno paraguayo como del argentino, donde tienen que hacerse cargo de la frontera en forma seria como vemos ahora, que hay un interés comercial por abrir la frontera solamente en Foz do Iguaçu”, añadió.

Pasos ilegales

Acuña señaló que el puente San Roque González de Santa Cruz nunca dejó de operar: “de alguna forma, el puente internacional Posadas-Encarnación funciona, pero para las grandes corporaciones. Funcionó siempre y nunca se suspendió y, a través de esos pasos existe la clandestinidad. Todos sabemos que siempre fue así”, expresó.

Y agregó: “Hay fuerte preferencia para determinados sectores y para peor, fuertemente apoyado por una sociedad que entiende a medias la realidad de nuestra frontera”.

“Está probado que pasa mucha mercadería en todos los puntos clandestinos que existen y funcionan perfectamente para el contrabando de mercadería desde Argentina hacia Paraguay. Significa que si se abre el puente los comerciantes van a estar para bien, los posadeños van a llenarse los bolsillos cuando hubo asimetrías favorables”, declaró el arquitecto.