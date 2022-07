Barbijo: ¿Quiénes deben seguir usándolo?

POSADAS. Durante la última semana de junio se venció el plazo de prórroga y vigencia de cuatro emergencias: la sanitaria, epidemiológica, agropecuaria; la hídrica y la ígnea, que no fueron renovadas por el gobierno de la provincia. Por lo tanto, el uso del barbijo o tapaboca, dejó de ser obligatorio en Misiones.

“No he renovado las emergencias que teníamos a partir de lo que el Comité Científico determinó en la no obligatoriedad de la utilización del tapabocas, pero si en la recomendación de tener que utilizarlo sobre todo en este tiempo en que las enfermedades respiratorias dominan la escena”, declaró a los medios de prensa el gobernador Herrera Ahuad, al ser consultado sobre el tema.

¿Quiénes deben usar?

Tras conocerse el hecho, en el programa La Previa, que se emite por Misiones Cuatro, el médico infectólogo Oscar López fue consultado sobre el tema y al respecto declaró: “recomiendo seguir usando el barbijo en aquellas personas que no completaron el esquema de vacunación., y para aquellas que tienen factores de riesgo”, manifestó el profesional.

Asimismo, aconsejó el uso en especial cuando se asista “a lugares grandes donde haya mucha gente”.

“Es fundamental seguir usando el barbijo, no solo por Covid, sino que el número de virosis respiratorias que está habiendo, de otros virus respiratorios, que afectan sobre todo a los pacientes pediátricos”, precisó López.