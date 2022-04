Juan Ahumada sobre el uso no obligatorio del barbijo: “hay que avanzar y recobrar las libertades”

El jueves último, los concejales de Apóstoles aprobaron por unanimidad la eliminación todas las medidas con referencia a la pandemia del COVID-19.

A casi una semana de este acontecimiento, el concejal Juan Ahumada visitó los estudios de Misiones Cuatro y en una entrevista brindada al programa “El Foro”, dio detalles sobre el proyecto aprobado que fue de su autoría: “tuvimos esta iniciativa al ver que las camas de terapia intensiva ya no son una preocupación para el sistema de salud, los hospitales están atendiendo todo tipo de patologías, no solo el Covid. También, que el 82 por ciento de la población está vacunada según el Ministerio de Salud de la Nación”, explicó el edil.

“El barbijo fue una medida extraordinaria cuando no teníamos la vacuna. Por otro lado, ver que ya se ha dejado de lado por la sociedad. Esta ley se aprobó en 2020 cuando estábamos en una situación muy dura de la pandemia”, agregó.

“Todos esos fueron los fundamentos para avanzar sobre las determinaciones que se tomaron en su momento al tener una pandemia”, detalló Ahumada.

Respecto al porqué de la presentación del proyecto de derogación del uso obligatorio del barbijo declaró: “al investigar la legislación vigente nos encontramos con un problema muy grande. Cuando inició la pandemia, todas las medidas restrictivas fueron a través de un DNU del presidente, ese DNU facultaba tanto de las provincias y los municipios hacerse cargo y ver como avanzaba la cuestión epidemiológica en su municipio y tomar medidas en consideración”, señaló el concejal.

“Posteriormente, la Cámara de Representantes se sanciona la ley y, en esa ley, faculta al Ministerio de Salud, ahí tenemos cinco personas decidiendo sobre las medidas de pandemia. Además, las medidas se toman en consideración al plazo de que dure la emergencia sanitaria, que no sabemos si es la nacional o provincial”, añadió.

“Por eso es que decidimos zanjar todas esas diferencias mediante una ordenanza, porque a través de la Constitución Provincial de la Carta Orgánica de Apóstoles, como Concejo estamos facultados a legislar u ordenar cuestiones referentes a la sanidad. Entendemos que estamos plenamente facultados a hacer lo que hicimos”.

“También, uno de los argumentos por parte del Ejecutivo, tanto provincial como municipal fue que nuestra ordenanza iba en contra de esa ley provincial y hay dos factores: que esa ley provincial está totalmente derogada por parte del Ministerio de Salud, quien ha dejado de cumplir con todas las obligaciones que contiene esa ley provincial, que es establecer control sanitario en los accesos a Misiones, un control sanitario en cada municipio, donde haya mucho caudal donde haya personas transitando”, explicó Ahumada.

“Nos resulta extraño que el gobierno municipal y provincial nos diga que esa ley está en vigencia cuando ellos decidieron vetarla totalmente”, precisó el edil.

Asimismo, ratificó que el pedido es que el uso del barbijo o tapaboca sea de carácter no obligatorio en Apóstoles: “no vamos en contra de la ley, no estamos prohibiendo el uso del barbijo, solamente que no sea obligatorio, que la persona que decida andar por la calle sin barbijo no tenga que recibir una sanción, que un oficial de policía lo multe”.

“Por eso estuvimos todos de acuerdo y decidimos que hay que avanzar y dejar atrás todas las medidas de la pandemia, sobre todo en recobrar las libertades que tenemos. En su momento, en una situación extrema, estuvimos de acuerdo que se tomen estas medidas y hoy en día, sin que exista esa realidad que justifique, decidimos volver a una situación más normal”, manifestó Ahumada.