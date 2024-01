Crece la práctica de “Polesport” en la provincia

Rita Martínez, odontóloga de profesión y apasionada por el polesport (o Pole Dance) y ritmos caribeños, compartió su experiencia y trayectoria en una entrevista con Radio Social Club.

“Empecé a practicar en el año 2012 en Chaco, me recibí de instructora en el año 2015 y después me vine a vivir a Apóstoles”, reveló al inicio de la conversación. Sin embargo, confesó que al principio no se animaba a dar clases debido a las ideas erróneas que algunos tenían sobre la disciplina. “La gente con la que hablaba me decía que no lo hiciera”.

Fue gracias al estímulo de profesores de gimnasia artística que Rita finalmente se animó a compartir su conocimiento. “Había dejado de entrenar, tenía la barra en casa, aunque la usaba más para tender ropa”, bromeó. Después de realizar otro instructorado, comenzó a impartir clases con dos barras y hoy cuenta con 30 alumnas.

Las clases, que se llevan a cabo de lunes a jueves de 20:30 a 21:30, han ganado popularidad. Incluso, se sumó otra profesora que enseña los martes y jueves por la siesta a las 14:00 y a las 16:00.

Martínez enfatizó que el polesport es una disciplina apta para todas las edades: “Se puede practicar desde los 7 años, y la edad final es infinita. No hay límite de edad”.

Cuando se le preguntó sobre su motivación para embarcarse en esta disciplina, explicó: “Empecé con la disciplina para no ir al gimnasio a levantar pesas. Buscaba algo que complementara la fuerza, elongación y elasticidad sin aburrirme”.

Foto vía puntobiz

Las clases no se limitan a movimientos en la barra, también incluyen ejercicios fuera de ella. “Hacemos abdominales, planchas y flexiones”, detalló. En la primera clase, advierte a sus alumnos que experimentarán dolor en partes del cuerpo que ni siquiera sabían que existían.

“Se consulta sobre lesiones y en base a eso se preparan los ejercicios”, destacó. Además, Martínez adapta la intensidad de los ejercicios según las capacidades individuales de sus alumnos. “Vamos viendo cuándo puedo exigir a los alumnos o cuánto no”, concluyó.