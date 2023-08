Apóstoles rindió homenaje a Nélida Puerta De Spinnato en su centenario

“Venimos a acompañar a la memoria de mi tía y madrina”, expresó Ramón Puerta en el inicio de la entrevista. Destacando el vínculo cercano que compartía con Nélida Puerta De Spinnato, remarcó la importancia de honrar su legado en este centenario.

En un tono cargado de afecto y admiración, Ramón Puerta comentó: “En lo personal es difícil hablar porque soy casi un hijo. El afecto fue desmedido conmigo y todos. Era una característica de ella”.

El ex gobernador de Misiones reflexionó sobre cómo los tiempos cambiaron desde la época en la que Nélida Puerta De Spinnato vivió. “En esa época no teníamos televisión ni celulares y la relación humana era mucho más fuerte”, comentó, destacando la importancia de los lazos humanos en una época en la que la tecnología no dominaba la comunicación.

Foto gentileza de Daniel Correa

Cuando se le preguntó sobre el libro homenaje a la vida y obra de Nélida Puerta De Spinnato, Ramón Puerta opinó: “Es una decisión importante para contagiar a los nuevos jóvenes de la práctica que era un valor impresionante”.

“Son muchos recuerdos, de distintas edades. Vivíamos en la misma manzana y donde ellos nacieron, también me crie yo”, añadió Puerta al hablar sobre su relación personal con la familia de Nélida.