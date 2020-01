Joven denunció que Paulo Londra la manipuló para abortar

Una joven española llamada Lyna Bekkiche sorprendió en las redes al publicar un hilo de Twitter en el que aseguró que tras haber quedado embarazada del trapero cordobés, Paulo Londra, terminó abortando empujada por el cantante y por su mejor amigo, Piero Graziani.

Según publica Lmneuquén, el 12 de octubre de 2019, Londra realizó un concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid. Pero unos meses antes, según Lyna, mantuvieron una relación ocasional. La escena íntima transcurrió en una casa que alquiló el argentino en Madrid, donde en una reunión, ambos jóvenes mantuvieron relaciones, según Lyna, sin protección.

La muchacha denunció en las últimas horas, que producto de ese encuentro sexual casual, quedó embarazada.

“Estábamos jugando a ‘verdad o reto’. Tenía el rumor de que Paulo tenía novia. Entonces en el juego se lo pregunté y me dijo que ‘no, que se había separado hace unas semanas’. Si me decía que tenía novia, no pasaba lo que pasó. Se hicieron las 5 de la mañana y quería ducharme. Cuando salí de la ducha, entró una persona que era Paulo. Él ya se iba a dormir. Le dije ‘me maquillo y me voy’. Cuando me fui a despedirme me dijo ‘quedate un rato, vamos a hablar de música’. Empezamos a hablar. En un momento le estaba rapeando una canción a él. Yo rapeo mal en español porque tengo origen francés. Para callarme me besó y ahí empezó a pasar todo”, describió Lyna, a través de distintas redes sociales.

La actitud de Londra, tras el encuentro casual

Tras el episodio, reveló que el cantante nunca “preguntó cómo estaba yo ni me llamó para saber cómo me sentía. Cuando se lo reproché, me puso excusas falsas para hacerme sentir mal y tenerle piedad… Yo vivía sola en Madrid y todo me iba bien, decidí volver a casa de mis padres porque necesitaba el apoyo familiar, mis amigos y amigas de toda la vida y apoyo”, destacó.

“Gracias al apoyo de fans de Paulo, mi familia, mis amigos y terceras personas he podido sobrellevar eso y me han hecho sentir bien y que a ALGUIEN le importaba. Espero que podáis entenderme y ya está… De verdad que estoy cansada y harta de que traten a las mujeres como objeto”, cerró Lyna.