El 30% de los alimentos se desperdicia mientras 735 millones de personas pasan hambre

Foto: LEISA, revista de agroecología

Según datos difundidos por la FAO en vísperas del Día Mundial de la Alimentación-que se celebra este 16 de octubre- y que este año tiene por lema “El agua es vida. El agua nutre. No dejar a nadie atrás”, el 30% de los alimentos producidos se desperdician mientras más 3.100 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable en 2021. En tanto, la ONG Manos Unidas advirtió que 735 millones sufren hambre en el mundo.



Actualmente, más del 13% de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde en la cadena de suministro después de la cosecha y antes de la venta al por menor, y otro 17% se desperdicia en los hogares, en los servicios alimentarios y en la venta al por menor, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).



Al mismo tiempo, millones de personas en todo el mundo están desnutridas y el mundo está muy lejos de alcanzar la mayoría de los objetivos de nutrición acordados a nivel mundial.



Las dietas saludables son una parte esencial para abordar este problema; sin embargo, más de 3.100 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable en 2021.



Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, la ONG española Manos Unidas denunció que mientras cada día se desperdician toneladas de comida, “el número de personas que pasan hambre sigue en aumento”, consignó la agencia DPA.



Además, la entidad advirtió de que es “un fracaso para la humanidad” que 735 millones de personas sufran hambre en el mundo, según el último informe ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’.



Esta cifra representa un incremento de 122 millones de personas en comparación con 2019, antes de la pandemia.