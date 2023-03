Caída de las ventas minoristas pymes: “Es una confirmación de lo que está pasando en la economía en general”

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que las ventas minoristas pymes cayeron 0,9% en febrero frente al mismo mes del año pasado, medidas a precios constantes, y acumulan un descenso de 0,6% en los primeros dos meses del año.

Desde la entidad expresaron que “en febrero se registró un fuerte aumento en los precios de los Alimentos con su máximo exponente en la dinámica de la carne vacuna, con subas mensuales que promediaron el 25%, que redujeron la capacidad de compra para otros productos”.

Tras conocerse este informe, este lunes, en el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro se consultó sobre el tema con Salvador Femenía, el secretario de prensa de CAME, quien al respecto explicó: “es una confirmación de lo que está pasando en la economía en general”, precisó.

“El sector viene muy impactado por eso, no solo por las ventas, sino por rentabilidad. Al no ser formador de precio no se puede trasladar todos los costos. La verdad es que estamos muy preocupados y ocupados en este tema. No es fácil salir de esta situación macro que tenemos”, reveló.