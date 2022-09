BUENOS AIRES. El pasado 10 de septiembre falleció Gustavo Occelli (52) un hombre por la picadura de una araña del rincón (del género Loxoceles) luego de pasar por cinco hospitales distintos sin recibir el antídoto correspondiente, por lo que su familia, que reside en la localidad bonaerense de Benavidez, en el partido de Tigre, salió a denunciar mala praxis médica. Este caso tuvo un antecedente en Misiones: hace unos 4 años, en la localidad de Corpus, Marco Oviedo (14), también fue picado por esta especie de araña, no recibió el antídoto a tiempo y pereció.

Según publicó Clarín, la semana pasada, Occelli sufrió la picadura de esta araña en su vivienda en Benavidez, aunque él ni siquiera se dio cuenta de lo ocurrido. Según informaron sus hijas Aldana y Melina a TN, creen que el arácnido lo inoculó de su veneno en su casa o en el taller, pero su papá no recordaba el episodio. “El arranca con un malestar, siente como un decaimiento, ganas de ir a acostarse a la cama, fiebre. En un principio pensaba que era un cuadro gripal como le puede pasar a cualquiera”, relataron sus hijas.

La odisea por la que pasó Occelli, durante días sin el antídoto contra el veneno

Ante esa situación, Occelli pasó por cinco hospitales distintos, sin recibir el correcto diagnóstico y antídoto correspondiente contra el veneno que estaba afectando sus órganos y le provocó la murte. Estuvo en el Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Benavídez a principio de Septiembre, donde le hicieron una curación y “no lo tendrían que haber hecho, ya que así se esparce más el veneno. Tendrían que haberle dicho que se ponga hielo, con frío. Lo que hicieron es curarlo, le abrieron la herida y quizás se esparció el veneno más rápido por el cuerpo”, explicaron sus hijas al portal TN.

Luego, como su cuadro de fiebre y vómitos empeoraba, Occelli fue al Hospital de Pacheco, donde un traumatólogo le habría dicho que tome ibuprofeno. Pero dos días después, Occelli se desvaneció y empezó a vomitar sangre. Ese día, lo llevaron a la Clínica Catalina, una consulta externa, y en el lugar se dieron cuenta de la gravedad del cuadro. Pasó la UDP de Garín donde lo internaron. Pero ya padecía falla renal y neumonía. Finalmente, lo trasladaron al Hospital de Escobar, donde Occelli falleció. “Creemos que no hicieron lo que debían hacer. Estuvo en cinco lugares y en ninguno le dieron un antídoto”, sentenciaron sus hijas.

Cómo fue el antecedente misionero del 2018

El caso fatal de Occelli es el segundo del que se tiene registro en el país en los últimos 4 años, y el antecedente fue en Misiones, el caso de Marco Oviedo. Este adolescente de 15 años fue picado por una araña del rincón en su casa, en Corpus y recibió el antídoto, pero varios días después de la inoculación del veneno, lo que resultó fatal.

Marco fue picado en una de sus rodillas y fue con su padre, Silvio Oviedo a la salita del pueblo, donde lo vieron dos médicos, uno de los cuales confirmó que se trataba de una picadura de araña. Pero según relató a MisionesCuatro, Susana Bellomo, en ese lugar sólo le dieron un calmante y lo enviaron de regreso a su casa. En horas de la noche, Marco advirtió a su familia que el dolor era muy intenso. Ya sufría hinchazón en la pierna, que estaba morada, producto de la necrosis de tejido.

El veneno inoculado por la araña afectó severamente los riñones y pulmones, lo cual obligó a su internación en terapia intensiva. Los médicos de Posadas le habrían aplicado el antídoto específico, pero Marco no pudo recuperarse y falleció de un paro cardiorrespiratorio. Bellomo radicó una denuncia por mala praxis contra los médicos que vieron a Marco en Corpus, pero esa causa quedó paralizada prácticamente desde su inicio.

Fuertes declaraciones de la mamá del adolescente fallecido, a cuatro años de la tragedia de Corpus

A tal punto que Bellomo no fue convocada por el juez de instrucción 7, Fernando Verón, para ratificar y ampliar la denuncia. “Me temía que esto le pase a otra persona y pasó, espero que hagan algo. Con mi hijo no hicieron nada y hasta me trataron de loca”, reveló la mujer, en contacto con www.misionescuatro.com, este lunes.

“Dijeron que iban a investigar, que me iba a llamar el ministro de Salud (por entonces era el Dr. Walter Villalba), pero nunca pasó. Espero que esta familia Occelli, pueda encontrar otra respuesta. Apoyo a esa familia, aunque no la conozco, porque sé que es muy doloroso cuando vas a todos lados y no tenés respuesta. Aparte de sobrellevar la muerte de tu hijo sin poder hacer nada”, expresó Bellomo al respecto.

“Acá hay mucha impunidad, y no saben el dolor que uno tiene que acarrear año tras año, sin tener respuestas”, manifestó Bellomo sobre el caso de su hijo.

Por último, Bellomo contó que, en el hospital de Corpus, siguen trabajando los dos médicos que vieron a Marco, sin diagnosticar correctamente, el envenenamiento por picadura de Loxosceles. “La doctora Vázquez y el doctor Cabrera, siguen estando en el mismo lugar. Nunca se fueron”, reveló la mujer.