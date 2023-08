Análisis de las PASO: “Milei tiene techo y piso”, dijo Reina

Reina comenzó abordando la complejidad de los comicios, afirmando que “no hubo demasiada certeza, fue una elección compleja, pero con un jugador que nadie lo tenía en los planes”.

El analista también resaltó el alto porcentaje de votos en blanco en la provincia de Misiones: “El 53% de los votos fue en blanco, 350 mil personas”, un fenómeno que considera revelador de un sentimiento reprimido entre los votantes. “Hay algo que no podemos entender entre todos. Hay gente que no se puede expresar porque no tiene cómo hacerlo”, agregó.

En relación a la distribución de poder en la democracia, Eduardo Reina enfatizó que “en democracia gobiernan todos, senadores, diputados y también el presidente”, señalando la importancia de considerar todas las facetas del sistema político.

“Fue una reacción más presidencialista que tratando de resolver un tema democrático”, afirmó, insinuando una inclinación hacia figuras destacadas en la esfera presidencial.

El analista también interpretó el voto como una expresión de descontento y disgusto hacia el sistema político tradicional. “Se votó un voto bronca, de enojo, en desacuerdo y porque están siempre los mismos”, destacó.

Eduardo Reina reflexionó sobre el fenómeno del voto en blanco y su relación con la percepción de opciones alternativas. “Lo que pudo interpretar la gente con Milei es que iba con un cambio de estructura. Si en senadores y diputados no le das esa opción, seguramente vote en blanco porque están siempre los mismos”, explicó, sugiriendo que la falta de opciones innovadoras en otras categorías podría llevar a votos en blanco.

En cuanto al futuro de Milei en la contienda, Reina expresó: “Es un escenario que debe ser analizado con cautela. Milei tiene un techo y piso, me parece que llegó a su techo. Parece que esto fue lo máximo que pudo haber hecho”.

Reina concluyó subrayando la reconfiguración del panorama político debido a las internas en diversas fuerzas políticas y la importancia de una composición equilibrada en las cámaras. “El gobierno que venga debe ser democrático y con consenso”, resaltó.