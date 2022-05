Boleta Única de Papel: avanza el proyecto pese a la resistencia del kirchnerismo y la Renovación

BUENOS AIRES. Empujado por la oposición unida, el debate por la Boleta Única de Papel (BUP) arrancará con la exposición de expertos este martes en un plenario de comisiones en Diputados. Hay 46 expositores en lista de invitados, que se repartirán entre esta primera reunión y la del martes de la semana próxima.

Según publicó Clarín, más de 40 expositores fueron convocados por Juntos por el Cambio, espacio que impulsa junto con otras fuerzas de la oposición, este cambio en la forma de emitir el voto, con el rechazo del Frente de Todos, de partidos provinciales como el Frente Renovador de la Concordia misionero y pronunciamientos en contra tanto de Cristina Kirchner como del presidente Alberto Fernández.

Ese escenario abre una interrogante sobre la suerte del proyecto en el Senado, dado que se descuenta que el proyecto que consiga dictamen, será sancionado en la Cámara baja. En el Senado, es prácticamente un hecho que la misionera Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia) no dará quorum o votará en contra, junto con el senador kirchnerista Maurice Closs.

Al respecto vale aclarar que tanto el kirchnerismo como la Renovación rechazan la Boleta Única de Papel, un sistema que erradicaría prácticas como el robo y la falsificación de boletas, el voto en cadena y las listas sábanas, entre otros. Además, la Boleta Única difícilmente compatibilizaría con la Ley de Lemas que la Renovación defiende y mantiene en Misiones, gracias a su mayoría parlamentaria en la Legislatura.

Los expositores de este martes en el plenario de comisiones

Para este martes, entre los expositores se cuentan Julia Pomares (ex CIPPEC, hoy jefa de asesores del gobierno porteño), el ex secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez -quien piloteó la frustrada reforma electoral en la gestión Cambiemos-; Gustavo Lema (Red Fiscal), Claudio Bargach (Red Ser Fiscal); Gastón Marra (Fundación Ficha Limpia); Leandro Querido (Transparencia Electoral); Carolina Tchintian (CIPECC), y del ámbito universitario, Juan Negri (UTDT), Gerardo Scherlis (UBA) y Oscar Blando (UNR), entre otros. También expondrá el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

Para la semana que viene están comprometidos, entre otros, Alan Clutterbuck, presidente de la Fundación RAP, que impulsa el proyecto que tiene mayor consenso en Diputados. Y también estará el ex diputado de la UCR Gustavo Menna, quien encabezó la presentación del proyecto, que tuvo firmas de legisladores de distintos partidos, incluido el oficialismo.

Se emitiría un dictamen en Mayo y se podría votar en Junio

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, y Presupuesto y Hacienda, que presiden respectivamente los diputados Hernán Pérez Araujo, Rodolfo Tailhade y Carlos Heller, todos del Frente de Todos, está emplazado por votación mayoritaria de la oposición unida en la Cámara, a emitir dictamen el 31 de mayo, recordó el radical salteño Miguel Nanni, vicepresidente de Asuntos Constitucionales.

Asimismo, el legislador opositor lamentó que el oficialismo no quiso incluir la posibilidad de exposiciones por zoom, un tema que generó un fuerte contrapunto la semana pasada, cuando en plenario se acordó la mecánica del tratamiento del asunto en comisiones. Como es de público conocimiento, el kirchnerismo preside las comisiones donde se debaten los proyectos de Boleta Única de Papel, rechazó sesiones bimodales -presenciales y virtuales- pese a que sí las había permitida semanas atrás para tratar la Ley de Alquileres. La maniobra busca restringir la participación de expositores -que no puedan viajar- y de diputados que dependen de vuelos para estar en las sesiones.

Un proyecto impulsado por la oposición unida y la jugada del oficialismo

La movida de la Boleta Única motorizada por la principal oposición -que logró acompañamiento de un abanico que va del Interbloque Federal, los liberales y los provinciales rionegrinos y hasta la diputada del Partido Obrero Romina del Plá- puso en apuros al oficialismo, que respondió metiendo en agenda y los mismos días que se trate Boleta Única, el proyecto de Cristina Kirchner que ya tiene media sanción del Senado, para reformar el Consejo de la Magistratura. De todas formas, el proyecto de reforma de la Magistratura no cuenta con los votos suficientes para una sanción, ni siquiera con mayoría simple.

Ahora bien, con el proyecto de reforma de la Magistratura para excluir a la Corte del organismo que designa y remueve jueces, el oficialismo busca pisar el debate por Boleta Única -una agenda opositora, que incomoda al Gobierno. El plenario por Boleta Única está citado a las 10, y debería durar hasta las 13 ya que a las 14 está convocada la reunión -también informativa y con expositores- por los proyectos de cambios en el Consejo de la Magistratura. Eso obligará a acortar las exposiciones de los invitados en la reunión de este martes.