POSADAS. Continúa el escándalo por la incitación a ocupar tierras privadas en el interior de la provincia por parte del diputado kirchnerista Héctor Cacho Bárbaro. Lejos de negar o defender la situación, el diputado nacional, principal referente del Partido Agrario y Social (PAyS) aceptó la responsabilidad y redobló la apuesta.

En una entrevista con el portal Bichos de Campo, Bárbaro manifestó “soy el Grabois misionero”. El escándalo estalló luego del audio viral donde el legislador avala y propicia una toma de tierras rurales por parte de trece familias que se encontraban en los lotes. Además, incitaba a cortar rutas.

Consultado sobre los audios, Bárbaro se excusó argumentando que en la provincia “hay mucha problemática de tierras, de la propiedad privada y de la fiscal. Hay muchísimos productores, pueblos enteros, que hoy están viviendo arriba de una tierra de la cual no son propietarios. Incluso yo tengo una tierra hace 25 años que no tiene la titularización”, reveló.

Consultado sobre la posesión de tierras que no sean suyas, Bárbaro admitió que “en 1992 compré unas tierras que un tipo me vendió, que eran privadas. Las compré, empecé a plantar yerba y nunca nadie me las reclamó. Son de una empresa que nadie sabe dónde está. Entonces si mañana vienen y me quieren sacar de ahí arriba, muerto me van a sacar. Yo planté esa yerba, yo trabajé la tierra y yo soy el dueño de la tierra, no él que tiene el título de propiedad”, afirmó, en contra de los derechos constitucionales que garantizan la tenencia de propiedades.

Insistiendo sobre el escándalo de Montecarlo, el diputado nacional por el kirchnerismo opinó que “todos sabemos que una usurpación es cuando alguien entra violentamente. Acá había gente que vivía hace diez años pagando lo que debía. No hay usurpación. En última instancia el juez debería hablar de reivindicación de la tierra”, opinó.

En ese sentido y justificando la ocupación ilegal de tierras, Bárbaro insistió en que “hoy es un delito porque está de moda esta discusión de la derecha. En Misiones hay pueblos enteros arriba de tierras de tipos que nunca la reclamaron porque ni saben que tienen la propiedad allá, porque murieron los abuelos y quedaron los nietos. ¿A vos te parece que eso es justo? No, no es justo. Más allá de la discusión de la propiedad de la tierra, hay más de 40 años de estar viviendo arriba de esa tierra”.

Sobre la intervención de la justicia en la toma de tierra de Montecarlo, donde fueron desalojadas las trece familias, el diputado dijo que “el desalojo fue injusto. La policía le dijo al juez incluso que había gente, con hijos, mujeres embarazadas, etc. y el juez insistió. En 15 minutos se rompieron sueños y la vida de estas familias. ¿Está bien que no se notifique a la gente que hay un juicio de desalojo? Un violador o un asesino tienen derecho a una defensa, esta gente no lo tuvo. Estaban labrando la tierra el día que vino la policía. Reventaron todas las casas”

“Cuando yo digo vamos a apretar al gobierno para que resuelva la situación es porque el gobierno no fue a ver a esas 13 familias. Las dejaron tiradas como perros”, sostuvo responsabilizando al Gobierno provincial de la situación.

Finalmente, lejos de retractarse, Bárbaro redobló la apuesta y sobre el repudio y pedidos de juicio político en su contra manifestó “estoy dispuesto a que me echen, no tengo problema. Que hagan todo el juicio político que quieran hacer”, desafió el conductor del Partido Agrario y Social.

Hacia el final de la entrevista Bárbaro se refirió a esta discusión que se viene dando en Misiones sobre la falta de tierras para los hijos de los colonos, que impacta en la actividad productiva y que muchas veces es la causa de que migren a las ciudades: “La tierra está para trabajarla, no para que esté improductiva. Si hay que expropiar tierras desde el Estado para darle a la gente y pueda producir alimento, que es lo que plantea Juan Grabois, yo estoy de acuerdo. El estado tiene que expropiar, hacer un plan de colonización de la tierra y de la producción de alimentos”, remató.