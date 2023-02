Desfile de presidenciables en La Pampa: JxC tendrá su primera interna del año

LA PAMPA. En apenas diez días comenzará el calendario electoral. El domingo 12 de febrero, La Pampa realizará las primeras elecciones primarias del año (que no son estrictamente obligatorias) en las que el PRO, con Martín Maquieyra, y la UCR, con Martín Berhongaray, se disputarán la candidatura a gobernador por el frente Juntos por el Cambio.

Según publicó TN, el ex Presidente Mauricio Macri viajará el sábado a la provincia para apoyar al candidato del PRO y lo seguirán los días siguientes los principales referentes de la coalición, incluidos dirigentes del radicalismo.

Como era de esperarse, la agenda local estará copada por la sentencia en el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, donde su progenitora Magdalena Espósito Valenti, y la novia de ella, Abigail Páez, fueron condenadas por homicidio triplemente agravado y doblemente agravado, respectivamente.

Macri haría una caminata por Santa Rosa y compartiría un acto con Maquieyra y referentes locales del PRO, donde daría un discurso. Asimismo, Miguel Ángel Pichetto, presidente además de la pata peronista de Juntos por el Cambio, Encuentro Republicano Federal, también acompañará a Macri en La Pampa.

Juan Carlos Romero, Macri, Pichetto y Ramón Puerta en Villa La Angostura

Sin definir su posible candidatura para 2023, el ex Presidente recibió a Pichetto este miércoles en el country de Cumelén, en Villa La Angostura. Menos de 24 horas antes, en el mismo lugar, había recibido a Horacio Rodríguez Larreta. Con ambos, hubo fotos de los sendos encuentros.

En tanto, el lunes, también viajará a La Pampa, Patricia Bullrich, otra de los presidenciables de Juntos por el Cambio. La presidenta del PRO se quedará al menos hasta el martes a la tarde. Por su parte, Rodríguez Larreta ya visitó la provincia el 12 de enero y dejó parte de su equipo de campaña en el lugar. Maquieyra forma parte del armado presidencialista del jefe de Gobierno porteño, pero aceptará cualquier apoyo nacional a su candidatura a gobernador.

Por su parte, el radicalismo también desembarcará en La Pampa, para apoyar a su candidato. En una muestra de unidad dentro del radicalismo, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, y el senador nacional y líder de Evolución Radical, Martín Lousteau, viajarán a la provincia el jueves que viene, tres días antes de la elección, a apoyar a Martín Berhongaray.

Una de las reuniones realizadas por Juntos por el Cambio

La primera interna opositora del año

El domingo 12, en La Pampa, la UCR y el PRO medirán fuerzas por primera vez en este 2023. El hoy diputado nacional Martín Maquieyra irá acompañado por la exlegisladora provincial Josefina Díaz como precandidata a vicegobernadora. Díaz tiene origen radical pero que desde hace años se mueve cerca de Propuesta Republicana, de la mano del exfutbolista Carlos Mac Allister, padre de Alexis, exdiputado y exsecretario de Deporte del macrismo.

Competirán con el diputado nacional de Evolución Martín Berhongaray y la también exlegisladora provincial del radicalismo Patricia Testa. El panorama está abierto, aunque con alguna ventaja para el PRO en las encuestas.

Berhongaray (izq) y Maquieyra (der)

Las primarias pampeanas son “obligatorias” para los partidos que no definen sus candidatos por consenso, pero no para los votantes. El peronismo local ya definió su fórmula con el actual gobernador Sergio Ziliotto a la cabeza, con lo cual no requiere de interna.

Por otro lado, el domingo 12 podrán votar los electores que no estén afiliados a ningún partido. Quienes estén afiliados a un partido político pueden votar solo en la interna de su partido.

Así las cosas, las primarias no solo supondrán la primera interna electoral que enfrente al PRO y a la UCR, sino tal vez un indicador preliminar de la capacidad movilizadora de la oposición, dependiendo de cuánta gente vaya a votar en La Pampa.

Las elecciones generales de la provincia se llevarán a cabo el 14 de mayo. La fórmula que sea electa el 12 de febrero competirá por la gobernación contra el oficialismo local, alineado con el Frente de Todos a nivel nacional.