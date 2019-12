El Porvenir está sin agua y la municipalidad no da respuestas

Además, contó que la comida que se prepara no alcanza para las más de 45 familias que comen allí. El gobierno y Desarrollo Social no les da respuestas a su reclamo.

“Estamos padeciendo este problema hace mucho tiempo”, dijo Juana a Misiones Cuatro en referencia a la falta de agua.

“Hicimos reuniones y no tenemos ninguna respuesta, yo tengo comedor, me duele por ese lado porque los niños vienen con los baldes y el tachito para llevar la comida y no tengo, como les voy a decir”, explicó la mujer.

Falta de respuestas

Juana relató la odisea que viven por la falta de agua y que la municipalidad no les da soluciones: “hicimos una reunión con el señor Atencio, vino el presidente de la Cooperativa de Agua, pero hasta ahora no se solucionó nada, no tenemos respuestas. Como vecina del barrio me da impotencia”, expresó.

“Pedí que me traigan agua con el camión cisterna y es una vergüenza que la municipalidad no tenga camión cisterna”, relató Juana Pérez.

En cuanto a la ayuda para el comedor que recibe de la provincia dijo: “no nos alcanza con lo que nos da la provincia” y que en Desarrollo Social hicieron reclamos, entregaron notas, pero hasta ahora nada de respuestas.

La entrevista que dio a Misiones Cuatro