“Es triste ver como se está llevando a cabo la democracia”, dijo González Coria

Este miércoles, varios dirigentes de Juntos por el Cambio, se acercaron hasta la localidad de Santa Ana para brindar apoyo al concejal Luis “Pato” Silva, quien viene reclamando por la documentación del presupuesto municipal del 2020.

Mientras se desarrollaba el encuentro en el edificio municipal-donde se hizo presente el intendente Pablo Castro-un grupo de personas que responde al jefe comunal los echó de manera agresiva.

En ese contexto, para conocer más detalles por lo sucedido Misiones Cuatro dialogó con Mikaela “Miki” González Coria, quien al respecto declaró: “es triste ver como se está llevando a cabo la democracia, estamos en una situación donde uno no se puede expresar pacíficamente”, expresó la diputada electa por JxC.

En ese sentido, agregó: “seguimos con todas las intenciones de dialogar, pedirle al intendente Castro de Santa Ana, que cuente porque no da lugar a los pedidos de nuestro concejal (Luis Silva), él hizo en reiteradas ocasiones pedido de informe, de escrito, tanto para el Concejo Deliberante como al intendente, al ejecutivo municipal y no tuvo respuestas. Por eso, ayer varios dirigentes de Juntos por el Cambio lo acompañamos, pedimos charlar con el intendente de manera pacífica y, de repente, empieza a llegar gente del municipio, empleados municipales y cuando era poquitos empecé a hablar, me presenté, le dije tenemos ideas para Santa Ana. De repente, sin darnos cuenta se llenaron, nos cerraron la puerta la parte de atrás y la de adelante”, comentó la dirigente.

En esa línea, se refirió al comportamiento de Castro: “salió a hablar como dueño del pueblo porque lo expresó, lo que él dice se tiene que hacer, cuando dice que presenta las cosas en tiempo y forma con claridad, ahí salgo a decir no es correcto, es mentira, lo que nos convoca a estar acá es la falta de transparencia y falta de presentación en tiempo y forma de lo escrito, queremos ser escuchados y, en ese momento, él hace arenga a su gente, porque esa gente se presentó y dijo ‘soy militante del Frente Renovador y vos quien sos’ , me presenté, no me dejaron hablar, él se da la vuelta dice a la gente ‘sáquenlos’. Ahí se armó los empujones, las amenazas verbales, nos arrojaron alcohol en el rostro, la verdad que la sacamos barata, porque en ese momento que vimos esa gente fuera de control nos retiramos”, relató González Coria.

Por otra parte, contó que hicieron exposición y denuncia. “Fuimos todos a hacer una exposición general, yo hice personalmente una denuncia por incitación a la violencia, agresiones leves”.

“Fuimos con las mejores intenciones”, reveló la dirigente de JxC.

“Hacemos hincapié en el pedido de equilibrio en el poder, necesitamos más gente de Juntos por el Cambio en la política, que se sumen, que peleen. Ayer tuve miedo, temí porque fui ingenuamente a pedir a pedir las cosas y no se llevó a cabo de esa manera. Pero no hay que agachar la cabeza, tenemos que salir adelante, no podemos pedir que se sigan avasallando contra las instituciones”, manifestó González Coria.