Florencia Klipauka: “En Misiones ganó Javier Milei”

En la entrevista, Klipauka expresó que Sergio Massa está asociado con el Kirchnerismo y señaló que, en su opinión, no es la respuesta adecuada para abordar los problemas económicos y de inflación que enfrenta el país. “La gente no come vidrio y si la inflación está como está, Sergio Massa no es la salida”, dijo.

La diputada también mencionó que, en las elecciones en Misiones, Massa no obtuvo una victoria significativa, lo que refuerza su creencia de que no es la opción preferida por la población.

Klipauka se describió como una opositora al kirchnerismo y al populismo, y enfatizó su lealtad a Juntos por el Cambio. “Siempre somos oposición al Kirchnerismo. Somos anti kirchneristas, antipopulismo y anti seguir embargando lo que nos queda de Argentina”, agregó.

La entrevistada expresó su temor de que, con Sergio Massa en la presidencia, el país experimentaría un resultado similar al de la administración de Alberto Fernández.

“Sabemos que Massa es Kirchnerismo”, dijo Klipauka, agregando: “Creo que se va a repetir lo mismo que con Alberto Fernández”.