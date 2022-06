BUENOS AIRES. Matías Kulfas, uno de los hombres más cercanos al Presidente Alberto Fernández, dejó su cargo en el Ministerio de Desarrollo Productivo luego de una acusación de la Vicepresidente Cristina Kirchner el sábado pasado y este lunes, presentó su renuncia con una extensa carta en la que resaltó sus “logros en la gestión”, al tiempo que le dedicó fuertes críticas a la ex mandataria.

Según publicó La Nación, en su carta de renuncia dirigida al presidente, el ahora exministro aprovechó para apuntar sus dardos contra La Cámpora y el kirchnerismo. Concretamente, acusó al equipo de la Secretaría de Energía, encabezada por Darío Martínez y su subsecretario Federico Basualdo, de “alimentar el sistema nefasto de subsidios”. También los señaló por incurrir en un “internismo desesperante” que impidió avances concretos en el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta.

Para Kulfas, estas actitudes de los “camporistas” de Cristina Kirchner, le cuestan al país “millones de dólares en importaciones” de gas.

Culpó al “internismo” por la falta de avance en el Gasoducto Néstor Kirchner

“Los avances fueron lentos, signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía, es decir, internismo dentro del internismo”, advirtió Kulfas al referirse a las demoras para avanzar con el gasoducto Néstor Kirchner, la obra más importante de la actual gestión. Cabe recordar que las controversias en torno a la licitación del gasoducto detonaron su salida del gabinete el sábado pasado, luego de un off-the-record que difundió su cartera a un grupo de periodistas, con réplicas a las críticas que Cristina Kirchner formuló en público y con el Presidente a su lado, en el acto oficial por el Centenario de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales)

En el off, pero también, mucho antes, en declaraciones públicas en medios radiales, Kulfas había sugerido que desde el área de Energía se habría direccionado la licitación para la compra de los caños destinados al gasoducto a una empresa subsidiaria de Techint. La insinuación de Kulfas desató la furia de la vicepresidenta. Acto seguido, el presidente Fernández le exigió la renuncia a su hombre de confianza en la cartera de Desarrollo Productivo.

En su carta de despedida, Kulfas ratificó sus afirmaciones del viernes pasado, primero vertidas en una entrevista radial y luego confirmadas en su versión off the record. Y señaló a Cristina Kirchner, que el viernes le pidió al Presidente públicamente que “use la lapicera” frente a empresas como Techint.

Agustín Gerez

La política de subsidios del kirchnerismo “tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto, centralista anti federal y pro rico”

“Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que Usted tiene que ‘usar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueron adoptadas por IEASA”, la empresa que conduce el “camporista” Agustín Gerez.

Según el diario nacional, Kulfas fue implacable a la hora de cuestionar la política de subsidios alentada por el kirchnerismo, la cual “tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto, centralista anti federal y pro rico”. “Era imprescindible racionalizar este sistema realizando adecuaciones tarifarias que tuvieran en cuenta la crisis de ingresos de los hogares, pero dotándola de progresividad distributiva. Lejos de ello, el equipo de la Secretaría de Energía, que se fuera desplegando desde los entes reguladores, no hizo más que alimentar este sistema nefasto de subsidios”, denunció.

“El equipo de la Secretaría de Energía no fue capaz de diseñar un sistema de segmentación de tarifas y cobrarle a los ricos y sectores de ingresos medio altos una boleta de luz y gas sin subsidios”, asestó Kulfas, lapidario con los “camporistas” que responden a Cristina y Máximo Kirchner, en una dependencia central para el gobierno.

Federico Basualdo

Los dardos contra Federico Basualdo

Asimismo, Kulfas reprochó, también, las críticas que recibió del kirchnerismo al Plan Gas 2020, ideado para estimular la producción de gas y ahorrar divisas de importación. “Si bien estaba listo en julio de 2020, rápidamente aparecieron las voces críticas desde un sector de los entes reguladores (que comanda La Cámpora) que decían que nuestra propuesta era antieconómica (…) Qué bueno que no les hizo caso a esas personas señor presidente, no hay que entender mucho de economía para darse cuenta los graves impactos en nuestra balanza de divisas que hubiésemos tenido sin ese Plan Gas. El debate fue tan desgastante y absurdo que derivó en el traspaso de la Secretaría de Energía al Ministerio de Economía, pero finalmente primó la racionalidad”, enfatizó.

En tanto, Kulfas cuestionó el “internismo” promovido por La Cámpora, al referirse a la recuperación de la empresa Impsa. En este punto, Kulfas disparó munición gruesa contra el Subsecretario de Energía, Federico Basualdo.

“Hoy Impsa está de pie, con nuevos negocios, tendrá anuncios importantes para realizar próximamente. Pero también sufre por el internismo del equipo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que tiene parados numerosos proyectos de energías renovables de interés para varias provincias y de la incomprensible demora en ejecutar obras hidroeléctricas necesarias para el país”, advierte el exministro “albertista”.

“El bajo crecimiento, la pobreza y la falta de justicia social, el resultado de no haber tenido esta mirada estratégica”

Con la mira en el futuro, Kulfas también le dedica un mensaje de advertencia a Fernández. “El bajo crecimiento, la inestabilidad macroeconómica, la pobreza y la falta de justicia social no son una condena sino el resultado de no haber tenido esta mirada estratégica, de estar siempre pensando en la coyuntura y en las mezquindades de corto plazo”, cuestionó el ahora ex funcionario.

En su despedida, el ministro agradeció no solo la labor de los cuadros técnicos y políticos del Ministerio de Desarrollo Productivo, sino también la colaboración y el trabajo en equipo del gabinete de Fernández. Pero, llamativamente, fue selectivo a la hora de los agradecimientos: en su lista incluyó a Santiago Cafiero, Martín Guzmán, Cecilia Todesca, Mercedes Marcó del Pont, Claudio Moroni y Miguel Pesce. El resto es englobado en un agradecimiento general a los “compañeros y compañeras del gabinete”.

En el tramo final de la carta, Kulfas reitera su agradecimiento al Presidente. “Por haberme confiado la tarea y por haber apoyado mis iniciativas de manera contundente”, dice. Pero, otra vez, vuelve a plantearle un llamado de atención: “Estamos ante una oportunidad histórica para el país. No la podemos dejar pasar. Ningún internismo puede anteponerse a estos objetivos. Ninguna grieta puede impedir concertar estos objetivos con otras fuerzas políticos y los sectores de la producción”, sentenció.