La segmentación “es un tarifazo” y un “manotazo de ahogados”, advierten desde JxC

POSADAS. El gobierno nacional presentó el nuevo esquema de tarifas, con quita gradual de subsidios y cupos de consumo, que se aplicará en los próximos meses a los servicios de electricidad, gas natural y agua. La medida, que busca ahorrar por la vía de la quita de subsidios a la energía casi 550 mil millones de pesos hasta finales de 2023, fue cuestionada por los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio, Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni.

Pese a que el tope a partir del cual entrará en vigencia la tarifa eléctrica plena –sin subsidios- se fijó en los 550 KWh para Misiones y otras provincias carentes de gas en red, los diputados por Misiones de JxC consideran que esto no es suficiente, para una provincia que depende completamente de la electricidad, por la histórica carencia de infraestructura energética.

Una segmentación inequitativa y poco federal

En diálogo con el programa TVA de MisionesCuatro, Arjol planteó que, tal como fue anunciada, la medida es inequitativa con las provincias que carecen de gas natural, como es el caso de Misiones. “Una vivienda, en la provincia de Buenos Aires, va a gozar subsidio, no solo en la electricidad y gas natural. En la provincia de Misiones no tenemos un solo metro de gas natural. En ese caso, esto está registrado, en los datos estadísticos, el consumo de energía no solo es mayor estacionalmente, sino todo tiempo”, remarcó el diputado, quien reflotó un proyecto para que Misiones goce de un “tratamiento diferencial”.

“Pedimos que en esa segmentación se tengan conceptos más equitativos, justos y federales de distribución de esos subsidios, porque nos parecía de sentido común que Misiones tenía que tener un tratamiento diferencial del que consume”, señaló.

La “redistribución de subsidios, es un eufemismo que pretenden usar para no decir la verdad”

Por su parte, Schiavoni dijo al Noticiero del Mediodía de MisionesCuatro, que está de acuerdo “conceptualmente” con la segmentación y recordó que cuando el gobierno de Mauricio Macri quiso implementarla ordenada y paulatinamente, “tuvimos a todo el kirchnerismo en contra”.

Insistiendo en que es un “absurdo que el resto del país más castigado, más pobre le subsidie la energía a la gente de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires”, Schiavoni pidió tener en cuenta la situación de Misiones, una provincia que depende de la electricidad, por carecer de gas en red.

No obstante, Schiavoni criticó los “eufemismos” con los que el kirchnerismo y el gobierno defienden este aumento de tarifas. “Si pagás 1000 y, a partir del mes que viene pagás 1.500, es un aumento, un tarifazo. No es una redistribución de subsidios, es un eufemismo que pretenden usar para no decir la verdad”, lanzó.

“Necesitan sacar plata de cualquier lado”

A su vez, Klipauka también analizó al tema, en el programa Previa Informativa, y cuestionó los argumentos que brindó el gobierno para justificar el tarifazo K. Para la diputada de Activar “no hubo claridad” en la presentación del nuevo esquema, y, por otra parte, es “una falta de respeto” que responsabilicen a la guerra en Ucrania, por el nuevo golpe al bolsillo. “Es un manotazo de ahogado, necesitan sacar plata de cualquier lado”, lanzó Klipauka.

Para la joven diputada, estas medidas “son improvisaciones de urgencia”, para subsanar un problema que el propio gobierno ocasionó al elevar los subsidios energéticos del 30% al 70% en los últimos tres años. Estas iniciativas “no están bien pensadas ni analizadas”, advirtió Klipauka. “Es un gobierno que no tiene ningún plan económico, que no está hablando de inflación”, alertó la diputada nacional.