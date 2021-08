SANTA ANA. Tras el escándalo suscitado en el Concejo Deliberante de Santa Ana, donde el pasado 7 de julio, un grupo de inadaptados que responden al intendente renovador Pablo Castro, agredió y expulsó del recinto municipal al edil Luis Silva (JxC) y a dirigentes opositores, la mayoría del cuerpo deliberativo decidió sancionar económicamente al concejal que había reclamado conocer los números del Balance del año 2020.

De acuerdo con la resolución 01/2021, la mayoría del Concejo respaldó el contenido de una nota del intendente Castro en la que “repudia los hechos de violencia institucional que fueran conducidos y llevados a cabo (…) por Silva, acompañado por un grupo de dirigentes políticos, diputados (…), que lideró un dispositivo de violencia en masa inaceptables y que podrían haber llevado a consecuencias impredecibles (…)”

Y resolvió “sancionar severamente con un llamado de atención al concejal Luis Silva”, a quien le aplicaron una multa de 6 mil pesos. La nota está formada por los concejales Aníbal Falcón, Lucía Valenzuela y Franco Acosta y por la secretaria Valeria Mieres.

Ante esta medida, uno de los dirigentes que estuvo acompañando a Silva ese día, el diputado provincial electo Germán Kiczka (Juntos por el Cambio), rechazó de plano las acusaciones y la sanción contra Silva, quien sólo reclamó conocer los números del balance aprobado “entre gallos y medianoche”.

“Fue vergonzoso lo que hizo el intendente. Lo digo como testigo presencial. Pero no me sorprende, porque es una típica maniobra kirchnerista y renovadora de persecución y presión. Todo esto hace que los concejales en los pueblos tengan tanto miedo de mostrarse en disidencia del oficialismo. Es una táctica habitual del kirchnerismo”, comenzó diciendo Kiczka, en diálogo con MisionesCuatro este martes.

Al respecto de la resolución, Kiczka rechazó lo que plantearon los ediles renovadores que responden al intendente Castro. “En la nota hablan de que Silva tomó la municipalidad, algo totalmente falaz. El que llevó un grupo de choque fue el intendente y nosotros llamamos a la policía”, replicó el diputado electo.

“¿Qué tanto esconde Castro, que no puede mostrar un presupuesto? Critican el accionar del concejal Silva, pero no dicen que este pidió por distintos medios, como corresponde y legalmente, los informes contables, que nunca le respondieron. La actitud de reclamar públicamente fue porque no tenía otra (alternativa)”, recalcó Kiczka.

Para el dirigente de “Juntos”, Castro “es un intendente mentiroso. Esto sucede en todos los lugares de Misiones en los que la Renovación usa estas maniobras para gobernar. No puede ser que los concejales actúen con miedo, bajo presión o amenazas. Lo único que está haciendo Silva es buscar que se aclare qué está haciendo Castro con la plata del pueblo. Algo que el intendente tendría que cumplir sin que se lo pidan”, recordó Kiczka, en tono crítico hacia el intendente renovador.

“No sólo no presenta los papeles, sino que no se anima a demostrar qué hizo con la plata”, fustigó el diputado electo.

Asimismo, Kiczka se mostró preocupado por los efectos de esta sanción pecuniaria contra Silva, más allá de lo económico. “Esta sanción, en una próxima maniobra, puede ser una expulsión. Quieren mandar un mensaje, cuasi-mafioso, a los otros concejales opositores. Para que, en lugar de cumplir su función, se queden quietos porque se les complica”, advirtió el dirigente de JxC.

En esta línea, Kiczka consideró también “vergonzoso”, “que el gobierno provincial apoye a Castro. Están apoyando que el intendente oculte las cuentas y no diga qué hace con el dinero del pueblo”, lanzó.

Respecto del rol del Tribunal de Cuentas que preside la renovadora Fabiola Bianco, el diputado electo remarcó que el balance, “antes de ser aprobado, debería haber sido debatido en el Concejo. Eso no pasó. Desde un principio se hizo todo mal. El intendente tiene la obligación de mostrar los números y en última instancia interviene el Tribunal de Cuentas, que es un organismo renovador en el que ningún opositor tiene cabida”, aclaró.

Según Kiczka, “en una reunión de amigos aprobaron un balance. No se hizo en el recinto y no estuvo el concejal opositor. Castro se siente dueño del pueblo y hace lo que quiere. Cuando Silva le pidió por favor ver el balance, ese día en que fuimos a Santa Ana, Castro le dijo, ‘esta municipalidad es mía y a vos no tengo que mostrarte nada’. Es de la escuela kirchnerista, es la forma en la que se manejan, y la Renovación es lo mismo”, sentenció.

Sobre el final, Kiczka insistió en que en las próximas elecciones nacionales, “los misioneros tenemos que tener en cuenta estas cosas: la importancia de tener una oposición fuerte, a la que se le rinda cuentas”.

Asimismo, el dirigente de Juntos anticipó que podría haber un pronunciamiento en conjunto del frente opositor misionero, en repudio a la sanción contra Silva. “Todavía no se definió nada, pero estamos en contacto permanente con los demás dirigentes de JxC. Estuvimos viendo las cuestiones legales y cómo responder legalmente a la sanción. Seguramente haremos un pronunciamiento. El algo que abordamos en conjunto porque nos afecta a todos”, subrayó.

“Le brindo todo mi apoyo a este concejal porque tuvo el valor de enfrentarse al intendente, lo cual es su función”, cerró Kiczka.