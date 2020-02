Porto sostuvo que no funcionará la tercerización de servicios

POSADAS. El secretario general del Soemp, Daniel Porto, bajó el tenor de sus declaraciones en los últimos días en torno al conflicto suscitado por la tercerización del servicio de recolección de residuos en los barrios de Itaembé Miní e Itaembé Guazú y por las supuestas amenazas sufridas por él y otros referentes del sindicato municipal. “El intendente (Leonardo Stelatto) me dio la palabra que no se va a afectar absolutamente a nadie, ni en lo económico ni en lo (laboral)”, confió Porto este martes.

No obstante, Porto insistió que, en sus 36 años de servicio, ha visto como se tercerizaban servicios municipales, sin los resultados esperados.

Con respecto al trabajo de AESA, que realiza la recolección de residuos en los mencionados barrios por un convenio con el Iprodha, Porto explicó: “le pedimos (al Ejecutivo) que nos haga un informe para ver en qué términos esta empresa está haciendo su trabajo. Con el temor de que nos empiecen a sacar lugares de trabajo. Pero tenemos en claro que no vamos a permitir esto. Nosotros estamos preocupados con los comentarios sobre que se va a privatizar, Licencias, Mayordomía, parte de Obras Públicas y Semáforos”, puntualizó.

“Somos un poco celosos de nuestro trabajo. Tengo 36 años de servicio y desde siempre venimos haciendo estas tareas salvo Servicios Públicos, que tres veces se gerenció y se tercerizó (el servicio), pero que no funcionó y las empresas se tuvieron que ir. La Dirección de Licencias se tercerizó un tiempo y no funcionó. Quieren volver a todo eso y hay una preocupación lógica del empleado por el desarraigo de tareas”, comentó Porto, insistiendo en que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas, no convocaron a la masiva movilización que se dio este lunes en el Concejo Deliberante.

Espera que no se avance con la privatización de servicios

Consultado por MisionesCuatro respecto de la posibilidad de que se avance con la tercerización de servicios, Porto aseguró que “el empleado municipal está dispuesto a defender su lugar como sea. Ojalá Dios quiera que no pase esto. Stelatto es un hombre de bien y de palabra. Esperamos que en estos cuatro años no pase más esto y tanto él como yo, tengamos una gestión tranquila”, sentenció.

Por otra parte, el sindicalista informó a los afiliados del Soemp, que este miércoles fue convocado a la mesa paritaria con el Ejecutivo Municipal, para discutir salarios y condiciones de trabajo.

