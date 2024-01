Aprobaron el aumento del boleto de transporte urbano de Eldorado

En la sesión extraordinaria realizada este lunes 29 de enero en el Concejo Deliberante de Eldorado, los concejales aprobaron por unanimidad el aumento de la tarifa del boleto de transporte urbano de pasajeros.

Los nuevos montos a aplicarse a partir del 1º de febrero son de $400 por pago en efectivo (al presente era de $179, lo que representa un aumento del 135%). $200 el boleto escolar y docente (para aquellos que no dispongan del Boleto Estudiantil Electrónico Gratuito).

En ese contexto, para conocer más detalles de esta nueva suba y la situación del transporte en la ciudad de Eldorado, en el Noticiero Edición Mediodía de MisionesCuatro se consultó con el concejal Edgar Fernando Montiel.

“Se llegó a este número a través de varias reuniones entre concejales, el intendente, la empresa”, declaró el edil.

“Lastimosamente veníamos con un problema gravísimo en el servicio de transporte, donde no se vienen cumpliendo. Hay limitaciones en el servicio que se venía brindando, hay horarios que no se están cumpliendo o que se bajaron, muchas líneas que ya no están como antes por ahí esas cuestiones hicieron notar que hay un grave problema más allá del precio”, detalló Montiel.

En referencia a la nueva suba, señaló: “este aumento de $1.100 representaba casi el 600 por ciento de aumento, en donde cada concejal tomó la tarea con su equipo técnico de buscar el monto alternativo a través de distintos análisis económicos, sea de inflación, salario, aumento de insumos como cubiertas, combustibles, repuestos. En mi caso, si desde nuestro equipo no nos daba ningún parámetro para aumentar ese 600%, más bien promediaba un 150% aumento, había otros que pedían un monto bastante mayor, el número de acuerdos fue ese”.

“La idea con esto es que se empieza a restablecer también el servicio por parte de la empresa, presionar para que así suceda”, expresó el edil.