Aseguran que, en Misiones, los estudiantes están “muy cuidados” en las escuelas

POSADAS. Terminaron las vacaciones de invierno y durante la jornada de este lunes, varias instituciones escolares retomaron las actividades del segundo semestre del ciclo lectivo 2021.

Sobre el tema, MisionesCuatro habló con el titular del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza quien adelantó que, en algunas escuelas con espacios libres y abiertos, recomendaron ampliar las burbujas y comenzar con el 100% de los estudiantes. “El resto seguirá con lo pautado”, aclaró.

Vacunación de estudiantes

También, Galarza adelantó que esperan la reunión del Consejo Federal de Salud de este martes, para conocer detalles de la campaña de vacunación para los estudiantes.

En ese sentido, el funcionario señaló que Misiones tiene más del 40% de la población menor de 18 años.

“Esta vacuna, en principio sería para estudiantes de entre 12 y 18 años, va a abarcar a un sector importante de la población estudiantil. Vamos a trabajar en la construcción de esos indicadores para ver a cuantos estudiantes va a alcanzar esta vacuna”, dijo.

Promoción automática ¿si o no?

En relación al sistema de promoción, el funcionario aclaró que en el régimen académico primario se aprueba con seis. En secundaria es el mismo sistema y los estudiantes pueden llevarse hasta tres materias.

“Aquellos estudiantes que adeudan más de tres previas, van a repetir”, aclaró el funcionario, aunque agregó que este año pusieron a disposición nueve mesas de exámenes.

Además, Galarza explicó que en la provincia no aplica la resolución del Consejo Federal donde se propone que los estudiantes aprueben al menos el 70% de los contenidos priorizados para promocionar el grado o año. “En Misiones no va a tener impacto”, sentenció.

Presencialidad del 100% en las aulas

Consultado sobre la posibilidad de una presencialidad al 100% en todas las escuelas de la provincia antes del fin de año, Galarza manifestó que “las clases van a estar supeditadas a evitar el contagio” y señaló que “los estudiantes están siendo muy cuidados en las escuelas”.

Finalmente, consultado sobre el porcentaje de chicos con enfermedades de base a los que se les recomendó no ir a la escuela, Galarza respondió que “no son tantos”. “El número no es elevado por escuela, son muy pocos chicos y siempre en casos bien fundados”, cerró sin dar un porcentaje exacto, pero aclarando que no supera el 3%.