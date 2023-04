Candidatos a consejeros de la Magistratura impulsan la igualdad de oportunidades: “De los postulantes que accedieron a cargos, el 90% son o eran integrantes del Poder Judicial”

POSADAS. El próximo 28 de abril, desde las 8 hs. y en todas las sedes del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), los más de 3 mil letrados matriculados que conforman el padrón, podrán elegir a sus representantes en el Concejo de la Magistratura de Misiones, el órgano encargado de seleccionar a los postulantes a acceder a cargos de jueces, camaristas, fiscales y defensores oficiales.

Dos de los candidatos a consejeros de la Magistratura, los abogados Hugo Zapana y Graciela Palermo, dialogaron este jueves con el Móvil de MisionesCuatro, insistiendo en que buscarán que todos los abogados misioneros están en igualdad de oportunidades al momento de ser seleccionados para copar cargos en el Poder Judicial de la provincia.

“Un sector muy importante de la colegiatura, me han propuesto integrar con la Dra. Graciela Palermo, el órgano encargado de la selección de los postulantes para acceder a cargos jueces, camaristas, fiscales y defensores oficiales”, detalló el Dr. Zapana.

Según el penalista, en Misiones, el Consejo de la Magistratura “funciona bien” y ya realizó “270 concursos desde su creación”.

Sin embargo, Zapana advirtió sobre la composición de los postulantes que lograron los nombramientos en la justicia. “Solamente un 10% de los postulantes que accedieron a cargos, pertenecen a abogados de la matrícula, a los que hacemos la calle todos los días. El otro 90%, son integrantes o eran integrantes del poder judicial, al momento de concursar y ser seleccionados”, reveló el abogado.

“Con la doctora vamos a procurar y tratar de equilibrar un poco, la igualdad de oportunidades. Los que hacemos la calle, somos más de 3.500 abogados y tenemos los mismos o más derechos que aquel que ya está en la esfera judicial, para acceder a un cargo”, argumentó el profesor de derecho.

El perfil que deben tener los consejeros de la Magistratura y la importancia de la participación en las elecciones

Asimismo, Zapana destacó que “los consejeros electos, tienen que tener antecedentes académicos, en la profesión y en la gestión. Tanto la doctora como yo, tenemos sobrados antecedentes y experiencia académica. Soy profesor de derechos constitucional y derecho penal desde hace muchos años. Me he especializado, y he brindado cursos de capacitación para los colegas en todas las sedes”, detalló Zapana.

Y añadió: “La Dra. (Palermo) también, es especialista en derecho de familia y es una renombrada profesional. Ha puesto su conocimiento para capacitar a los jóvenes abogados”

“Lo que vale es elegir a candidatos como nosotros quienes ya han dado muestras suficientes del compromiso con la colegiatura”, manifestó Zapana. Al tiempo que subrayó que “lo importante es la participación”, en la elección de los consejeros por el sector de los Abogados en la Magistratura. “Se van a elegir dos titulares y dos suplentes, el mandato dura 2 años”, completó Zapana.

La necesidad de alcanzar la equidad de género y la igualdad de oportunidades en la formación

Por su parte, la Dra. Palermo apuntó al problema de la falta de paridad de género en los nombramientos del poder judicial misionero. “Hoy las estadísticas a las que tenemos acceso, muestran que hay una diferencia, que hay más cargos para varones que para mujeres”, sostuvo Palermo, aunque aclaró que “el Consejo selecciona en base a calificaciones”, y los postulantes “tienen que pasar en exámenes escrito, oral y luego una entrevista personal”.

Consultada por MisionesCuatro sobre las causas de la falta de equidad de género en las designaciones en la Justicia, Palermo comentó: “Hay postulantes mujeres, es un tema a dilucidar”.

Finalmente, Palermo mencionó otro problema que enfrentarían los abogados litigantes, al momento de aspirar a cargos en el Poder Judicial provincial: las trabas en las capacitaciones. “Queremos asegurar la transparencia en todo el proceso concursal y que los que se presenten, tengan igualdad de oportunidades. Por ejemplo, en la formación, que tengan acceso a cursos que se realizan en el poder judicial a los que los abogados litigantes, a veces no tienen acceso”, comentó la abogada.

“Tendría que haber un cupo y que los abogados de la matrícula puedan acceder en igualdad de condiciones a esos cursos que organiza el Poder Judicial”, concluyó Palermo.