Crisis hídrica en Iguazú: Aseguran que la situación que se vive “es pésima”

POSADAS Y PUERTO IGUAZÚ. El dirigente de Juntos por el Cambio, Ovidio Müller habló de la situación crítica que se vive en la ciudad de las cataratas hace algunos meses y cuestionó los dichos del presidente del EPRAC (Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas) Daniel Di Stéfano.

“Pareciera que no tienen un panorama de lo que pasa en nuestra ciudad, hablan con conocimiento, pero no sé si se acercaron a Iguazú para ver la realidad que vivimos que es pésima hoy en día”, expresó Müller en declaraciones a este medio.

Y agregó: “hay barrios que todavía siguen sin agua, otros que se solucionaron los problemas, el agua está llegando a distintos barrios, algunos siguen hace más de un mes, dos o tres. Todavía se sigue vendiendo el agua en Iguazú hay perforaciones, llevan el agua a las casas y venden, la gente no tiene otra opción”.

“La gente está comprando el agua de esa manera, les llevan tanques a sus casas. Se está haciendo ese servicio de algunos que aprovechan la oportunidad de tener agua les venden a otros. Todavía sigue funcionando el delivery de agua lamentablemente”, comentó el dirigente.

La planta potabilizadora, paralizada

“En Iguazú, hace seis años se inició el trabajo la planta potabilizadora de agua en el barrio Las Leñas que, particularmente en el barrio no hay agua, y una toma de agua en el barrio Santa Rosa, que sería una toma de agua desde el rio Paraná”, relató Müller.

En esa línea comentó los problemas que vienen teniendo hace tiempo: “históricamente Iguazú tiene una toma de agua desde el rio Iguazú que hoy con las bajas de verdad que hay no son justificables ‘en Iguazú no hay agua porque el rio bajó’. Tenemos dos ríos, dos arroyos que atraviesa la ciudad, lo que no hubo es infraestructura y planeamiento estratégico para decir ‘hoy en día podemos sacar el agua de acá’”, manifestó.

“Esa planta potabilizadora y toma de agua está parada hace cinco años, está ejecutada pero no se termina. Hace cinco años que está en ese mismo proceso”, contó.