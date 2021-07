Los insólitos “tips” de Di Stefano para racionar el agua por la bajante de los ríos: “No cargar piscinas ni lavar automóviles”

POSADAS. El cuestionado presidente del EPRAC (Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas) Daniel Di Stéfano opinó sobre las históricas bajantes de los ríos Paraná e Iguazú, de la necesidad de racionar el consumo de agua y de los enormes problemas que están padeciendo vecinos de la ciudad de las Cataratas y de otras comunas misioneras.

Ante la consulta de MisionesCuatro sobre las recomendaciones que puede brindar a la población, en el contexto de la bajante de los ríos y la escasez de agua potable, que ya empieza a afectar a ciudades ribereñas del Iguazú y del Paraná, Di Stefano propuso distintos “tips” (“sugerencias”), muchos de los cuales son impracticables en temporada invernal o totalmente ajenos a la realidad de la mayoría de los trabajadores. “Cada persona puede ahorrar hasta 10 litros de agua”, sostuvo el funcionario, pidiendo “no dejar correr el agua” del grifo.

“En épocas de sequía no limpiar con agua las veredas, no limpiar el automóvil, no estar cargando las piscinas, sino mantenerlas, eso sirve para prevenir el dengue”, continúo sugiriendo Di Stéfano, pidiendo “ahorrar agua, a través de baños cortos”. Por supuesto, Di Stéfano no habló de las piletas de los hoteles de Misiones.

Asimismo, Di Stéfano solicitó “no regar el césped si no es necesario y tratar de almacenar el agua de lluvia”.

Cabe recordar que numerosos barrios de distintas localidades misioneras, y en particular, Iguazú, carecen del suministro constante de agua potable, aún antes de la presente bajante de los ríos. Así pues, cuando les administran agua, la prioridad no son los céspedes, las piscinas o los autos.

“Almacenar el agua de lluvia es muy importante. Todos los días con distintos tips podemos hacerlo”, expresó el funcionario, planteando que el uso racional del agua, debe adoptarse “para siempre”.

Cómo ve Di Stéfano su gestión en el EPRAC

Respecto a su gestión al frente del EPRAC, Di Stéfano reveló: “La prioridad es que a nadie le falte el agua potable. Cuando hay que achicar los tiempos de respuesta la única solución es trabajar en equipo, trabajamos con Obras Públicas, con el IMAS, con el Iprodha, con las cooperativas y con los vecinos”, opinó el funcionario, mencionando al organismo apuntado por la dramática falta de agua en Iguazú, como uno de los que trabajan con el EPRAC.

Manifestación que realizaron en Iguazú por la falta de agua el mes pasado

“Venimos trabajando muy bien, controlando las cuencas para que no superen las tomas. Se están haciendo extensiones de redes, perforaciones de respaldo y pontones flotantes para que cuando una toma queda por fuera del nivel del río, ese pontón puede trasladarse”, comentó el funcionario, admitiendo que “se están donando tanques de agua para que haya reservorios y cuando exista la urgencia y tenemos que trasladar agua en camiones, los vecinos puedan almacenarla”.

“Sabemos que nos falta mucho. Pero hace dos años venimos trabajando de manera muy intensa y muy rápida y dando respuestas a todos los vecinos”, afirmó Di Stéfano, en un claro autoelogio.

En otro tramo de la entrevista, Di Stéfano culpó a Brasil por la crisis hídrica. “Se da por el cambio climático y como el hombre está actuando con la naturaleza”, dijo en tono abstracto, y agregó: “también es por la deforestación que hay en países como Brasil”. Desde luego, el funcionario de la Renovación K evitó hablar de la deforestación que se da en Argentina.

Lo que supuestamente están haciendo el EPRAC y el IMAS en Iguazú

Y respecto de la escasez y falta de agua en los barrios de Iguazú, Di Stéfano sostuvo: “Es una situación muy compleja, la bajante del Iguazú. Cerrar las represas (en Brasil) hace que el río baje y las tomas de agua queden fuera del cauce”, opinó, nuevamente, atacando al gobierno brasileño.

“Lo que se hizo es nuevas tomas de agua, nuevas redes y perforaciones con obras millonarias del gobierno provincial. Se están entregando tanques y conectando medidores”, añadió Di Stéfano, como si la crisis hídrica de Iguazú ya estuviera resuelta.

Para el final, Di Stéfano consideró “vital” generalizar el uso de medidores de agua potable, no para asegurar la renta de las empresas y organismos prestadores del servicio, sino para “concientizar” a la población sobre el ahorro del líquido elemento. “Es vital que en toda la provincia se pueda medir el agua y pagar por el agua que consumen. Todos cuidamos lo que pagamos”, remató.