Denuncian incendio intencional en Los Helechos: “Luis te prendieron fuego la chacra”

LOS HELECHOS. Este domingo, un incendio forestal consumió al menos 3 hectáreas y media de una chacra propiedad de Luis Steciuk, dirigente de Juntos por el Cambio y ex candidato a diputado nacional suplente. En diálogo con MisionesCuatro, el productor sostuvo que se trataría de un incendio intencional que vinculó con su militancia política opositora al gobierno del Frente de Todos.

“A las 4 de la tarde me llama el personal que vive en la chacra y me dicen ‘Luis te prendieron fuego la chacra’. Cuando llego ya estaban vecinos de campos lindantes y de hasta 6 km”, contó Steciuk a este medio. “Nos cuidamos entre vecinos”, agregó el productor, quien agradeció el trabajo de la policía, bomberos voluntarios y vecinos, que lograron sofocar el incendio, con la ayuda de las lluvias que se produjeron en la zona.

Según Steciuk, la persona que reside en su chacra como cuidador, escuchó motos, “pero como es normal”, no prestó “mucha atención”. Sin embargo, fue sugestivo que las motos “salieran fuerte, rápido”, como huyendo del lugar. Entonces, esta persona “sube al pinar y ve dos focos de incendios, pero dentro de la propiedad y no en el camino”.

“Hice un cortafuego por las dudas y para poder (incendiarla) tuvieron que entrar en la propiedad. Entraron a la propiedad y prendieron fuego”, denunció Steciuk quien consideró que no fue casualidad que atentaran contra su propiedad. “Soy crítico, trabajo para mis hijos y para mí”, aseveró el productor, aclarando que “el gobierno municipal me brindó su ayuda”.

De acuerdo con Steciuk, el posible incendio intencional estaría vinculado a su trabajo como político dentro de la oposición. “Fui secretario del PRO, candidato a intendente de Los Helechos y precandidato a diputado nacional suplente en la lista de Martín Goerling. Sumá todo y sacá el resultado. Sigo siendo dirigente político. Cuando te pasa algo así, ves que no es casualidad”, recalcó el productor.

Insistiendo en que se trató de un atentado contra su chacra de unas 27 hectáreas en Los Helecchos, Steciuk dijo que “no se pudo identificar quiénes fueron, porque hacen ese trabajo de maldad muy rápido y lo saben hacer. Pegado a mi chacra hay un aserradero importante que trabaja haciendo chips de madera”, comentó el productor, poniendo de relieve que la fortuna evitó que el incendio sea devastador. “Gracias a Dios llovió y no fue más grande pero el daño ya está”.

En tono crítico hacia las autoridades, Steciuk planteó que los productores agropecuarios, en estos momentos, deben preocuparse “por la sequía y ahora de que no te prendan fuego”.

Ante la consulta de este medio, Steciuk consideró que el fuego consumió, aproximadamente, 3 hectáreas y media. Pero el daño pudo ser mucho mayor. “Gracias al viento, el fuego se extendió hacia el pinar nuevo y el potrero”, dijo Steciuk, hiciendo hincapié en que el incendio no afectó “al pinar más grande, que tiene muchos años”.

Asimismo, el fuego “entró en una parte del monte nativo y casi pasó a la chacra lindante de un vecino. Las pérdidas económicas no son muy importantes, pero esto no tendría que suceder”, enfatizó.

Por otra parte, Steciuk dejó en claro que no dejará su actividad política dentro de Juntos por el Cambio. “Esto me da más ánimo de seguir haciendo política, no me voy a asustar, esto me da la razón”.

Y sobre el final de la entrevista, el productor anticipó que “la denuncia la vamos a hacer pero primero vamos a hacer un peritaje. Se va a hacer una investigación”, subrayó, añadiendo a una familia “se le quemaron dos casas y autos” en Colonia Samambay de Los Helechos.