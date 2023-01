Familias acampando en Bº La Costa: “Cómo nos van a prohibir buscar agua sin una orden del juez, es trato inhumano”

GARUPÁ. El conflicto por terrenos privados en el barrio ex San Cayetano (actualmente La Costa) en el que se viven escenas de suma violencia, con un joven que aparece amenazando con machetes a mujeres y niños, recrudeció en las últimas horas y las revelaciones de una de las personas que está acampando en el lugar, dan cuenta de un negociado con tierras que estaría ocurriendo ante la pasividad o anuencia del municipio que conduce el intendente renovador K, Luis Ripoll.

En diálogo con el Noticiero de MisionesCuatro, este lunes, Carolina, una de las vecinas que están acampando y resistiendo en el lugar, explicó que pretenden lotes para familias en situación de calle, entre ellas, para la familia de Noelia Sosa, la mamá de Micaela Galeano. “Queremos que esta y otra familia, que están en situación de calle, tengan un lugar. La municipalidad se lavó las manos”, remarcó la mujer.

Consultada sobre el sujeto que apareció el viernes, en videos difundidos por las familias ocupantes, blandiendo machetes y palos, amenazando a personas en el lugar, Carolina reveló que ahora ya no agredió con armas, pero “sí estuvo amenazando a nuestros familiares y les dijo a niños que hacían mandados, ‘les voy a cortar el cuello a tu mamá y tu papá’. Lo hizo frente a la autoridad policial, frente al patrullero y no le decían nada”, denunció la mujer.

Por otra parte, Carolina confirmó que la policía no deja salir a los vecinos que ocupan el lote privado, que estaría siendo objeto de un negociado inmobiliario. “No nos dejan salir, si salimos no podemos volver: no podemos ir a bañarnos, a buscar agua, o comprar (comida) Ni siquiera podemos ir al hospital. Y hay una mujer embarazada, porque si no, no podrá volver. Es una persona que no tiene lugar donde estar, y no le alcanza para pagar alquiler”, reveló la joven.

Asimismo, Carolina denunció que los policías de Garupá dicen actuar “con autorización del juez verón, pero no nos trajeron la nota que dice esto”.

A este respecto, Carolina destacó que es crucial que dejen salir a algunos de los que están acampando en la zona, con vistas a conseguir terrenos en la zona. “Somos gente trabajadora. Vendemos chipa en la calle o cualquier cosa para poder subsistir. Si no vendemos, no comemos. Cómo nos van a prohibir trabajar, bañarnos o traer leña para hacer fuego. Y sin una orden firmada por el juez ¿Nos tienen así porque somos gente humilde?”, se preguntó la mujer.

Ante la consulta de este medio, la joven precisó que el lote en cuestión “es propiedad privada, pero el verdadero dueño se desligó del terreno porque debe una cantidad de plata. Ni siquiera la municipalidad nos puede desalojar. Y estas personas dicen ser dueños sólo con un permiso de ocupación. Pero se agarraron una cuadra entera y no quieren compartir”, fustigó Carolina, apuntando contra el violento que amenaza a personas con un machete.

Y remarcó: “Ni siquiera vive (en el lugar), sólo tiene limpio. No está en construcción y no venimos a invadir una casa. El machetero es Octavio Pintos. Pero el titular es Enzo Mereles, quien limpia terrenos y los vende a la gente del barrio. Pero nosotros no tenemos $700 mil u $800 mil para comprar un terreno. Pero si no es de él, el terreno, ¿por qué hace eso? ¿Por qué la municipalidad permite eso?”, lanzó Carolina, apuntando a una connivencia del poder político con la compra-venta irregular de lotes en Bº La Costa.

En esta línea, la joven profundizó: “¿Por qué el muchacho (Pintos) cuando estaba con el machete (objeto contundente), la policía no se los sacó? ¿Por qué no le sacaron el palo con el que golpeó a un niño?”, fustigó la mujer sobre una supuesta agresión de Pintos a uno de los niños que están en el lugar, que sería denunciada ante fiscalía en las próximas horas.

En cuanto a si este joven tendría vínculos con el alcalde Luis Ripoll, Carolina contó: “Él sólo lo mencionó a Ripoll, pero hay mucha corrupción en esta parte. La policía nos tiene como presos, no nos dejan bañarnos, ¿por qué (Octavio Pintos) dijo tantas cosas y no fue demorado? (Nosotros) no podíamos hacer las denuncias si no podemos volver a entrar. Se tardó en radicar la denuncia por eso. (Pintos) agredió a un abuelito en su casa”, aseguró la mujer.

“Vamos a quedarnos tranquilos cuando Verón se presente con la orden o con la prohibición de salir del lugar. Somos seres humanos, necesitamos bañarnos, comer, trabajar. Hay chicos y no se alimentan del aire”, insistió Carolina, quien reveló que Noelia Sosa estuvo en el acampe. “Se ve que le intimidaron o algo, hoy fue a hacer la denuncia ante Fiscalía”, dijo.

En este punto de la entrevista, Carolina enfatizó que Sosa, sus hijos de 3 años y 6 meses y su pareja, siguen estando en una casa prestada. “Es mentira que el intendente (Ripoll) le cedió una casa, está en una casa prestada. Estamos acá por ella, es injusto que haya sucedido eso y además, la hayan desalojado de donde estaba”, sostuvo Carolina. “No hubo ninguna clase de ayuda, lo único que hicieron es desalojarla. Quedó sin su hija, sin su casa y con lo puesto, en una casa prestada que le están pidiendo. La señora con sus dos hijos está prácticamente en la calle”, remarcó la mujer.

Por último, Carolina dejó en claro que dejarían el lugar, si hay una orden judicial o si interviene el municipio, aunque se trata de un terreno cuya propiedad dominial es irregular. “Si salimos perdemos nuestro lugar acá, pero la municipalidad no puede intervenir, porque es propiedad privada. Que se presente alguien de la municipalidad y nos den solución.

“Nosotros queremos la orden del juez (de instrucción Fernando) Verón y los papeles del verdadero dueño. (Pintos) se guía por un certificado del Renabap y se apropia de tres cuadras. La casa que supuestamente tiene (Pintos) y no habita nadie, está a dos cuadras de acá”, sentenció.