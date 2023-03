Habló la madre de un alumno que viajaba en el colectivo en mal estado: “necesitamos una solución”

CONCEPCIÓN DE LA SIERRA. Los alumnos de la Escuela de Frontera 602 del Paraje Barra Concepción eran trasladados hacia esa institución en un colectivo Modelo 1968 en estado deplorable. Ahora, el transporte está en desuso y los alumnos se quedaron sin traslado.

Tras conocerse esta historia, MisionesCuatro indagó algunas voces, entre ellas, el Diputado Nacional Alfredo Schiavoni, el intendente Carlos Pernigotti, el dirigente de Activar de esa localidad, Geremías Giménez. En esta oportunidad, quien habló fue María, la madre de uno de los alumnos de la Escuela 602, quien al respecto declaró: “no nos interesa de donde viene la ayuda, hablo en nombre de los padres. Queremos una solución a este tema para que no tergiversen toda esta problemática que, aparentemente tomó otro rumbo. Algunas personas se sintieron atacadas y nunca fue nuestra intención”, declaró la mujer este miércoles al programa TVA que se emite por MisionesCuatro.

Con respecto a las condiciones al transporte contó: “el colectivo no arranca, soy testigo que el colectivo en la escuela se dejaba cuesta abajo, no tiene freno, dirección, gomas. En algunos lugares dijeron que este año ese colectivo no anduvo, si anduvo, la foto es actual, la original la tiene una mamá. No está en condiciones y es imposible tener una VTV, no puede estar circulando, llevando a chicos que son el futuro de nuestro pueblo”, manifestó.

“Necesitamos una solución, los chicos no están yendo a la escuela ahora, no es que se lleva a los chicos del pueblo. Ese colectivo levanta chicos de la colonia que van a barra, en el transcurso van levantando chicos que se matricularon en esa escuela”, expresó María.

“Mi hijo está sin ir a la escuela”

Además María confirmó que los alumnos se quedaron sin traslado: “no tenemos modo de mandarle en un transporte, o en mi caso que no tengo conducción hasta Barra, porque son 20 kilómetros, mi hijo está sin ir a la escuela, van lo que están cerquita. Si 30 chicos que van, ya sea de la colonia, porque subían desde el camino hacia Barra, quedan sin ir y esa escuela se va a cerrar”, comentó.