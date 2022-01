Hay cuatro zonas de Misiones muy afectadas por los incendios

El fuego se abre paso en Misiones y, actualmente, la provincia tiene cuatro grandes focos de incendio, dos de ellos amenazan áreas protegidas.

Para conocer con más detalles sobre las zonas afectadas y cómo se desarrollan las tareas para combatir el fuego, Misiones Cuatro dialogó con Martín Recaman, el Subsecretario de Ordenamiento Territorial dependiente del Ministerio de Ecología, quien al respecto explicó:

“Los focos se dan a la mañana temprano, a la noche baja la temperatura en la zona y eso hace bajar los focos de incendios”, precisó el funcionario.

En ese sentido agregó: “estuvo sobrevolando el avión hidrante, vimos focos reducidos, pero a medida que se acerca al mediodía es cuando se intensifica y los focos comienzan a reactivarse. Por eso desde la mañana estamos trabajando con los equipos”, declaró Recaman.

Consultado sobre cuáles son las zonas más afectadas, mencionó que son cuatro: Picada Zulma en San Vicente, Colonia Carril (Cuñá Pirú), la Reserva de la UNaM (El Soberbio) y Puente Quemado.

“La de Puerto Quemado por la Ruta 220, cercano a Garuhapé, está enmarcado que ese foco no ingrese a la reserva, se está conteniendo y ahora se está trabajando para que no se vuelva a reactivar. El avión hidrante está arrojando agua en esa zona, donde ayer entró en el parque, a los fines de que no se reactive”, relató el funcionario.

“También la zona de El Carril que está en El Alcázar, tenemos un foco en San Vicente, que por suerte ayer algo de lluvia tuvimos, no frenó el incendio, pero ayudó un poco”, agregó.

“La otra zona que está activa y que se está trabajando de forma temprana el helicóptero, más lo que es bomberos voluntarios y de la policía es el área experimental, propiedad de la UNaM”, explicó.

Por otra parte, Recamán dijo que no tienen cifras respecto a las pérdidas por los incendios. “Cuando tengamos una situación de mejoras y que no tengamos tantos incendios, nos vamos a abocar a analizar con exactitud cuánto ha sido la pérdida en lo que respecta a los diferentes tipos de vegetación, cuánto fue de superficie y bosque nativo y forestaciones”, declaró.

Además, comentó que en el combate por los focos ígneos están trabajando bomberos voluntarios, de la Policía de la Provincia, el área de Plan de Manejo del Fuego, Guardaparques, vecinos y productores de varios municipios. “Es muchísima gente la que está aportando al combate”, expresó el funcionario.