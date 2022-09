Fabián Tablado en Misiones: “En algún lugar tiene que vivir”

POSADAS. El femicida Fabián Tablado buscaría instalarse en Misiones, con el acompañamiento de un grupo religioso que trabaja con ex carcelario, con sede en la Avenida Uruguay casi Avenida Mitre, a metros del Mástil de la capital misionera. El tema tomó tal magnitud que este miércoles es el principal debate de la opinión pública.

En ese sentido, Alicia Rivas, activista del equipo misionero de Derechos Humanos y Género de la CTA, habló con el móvil de MisionesCuatro y expresó que “es un femicidio que se juzgó, condenó, la persona fue condenada a 24 años y lo cumplió, y en algún lugar tiene que vivir una vez que recupera la libertad”.

Rivas, pidió discutir otros temas relacionados a políticas de prevención real y concretas “para que nos podamos sentir seguras en los lugares”, y en ese sentido pidió “no mirar tanto sobre esta persona que tiene una condena cumplida”, reflexionando que su estadía en la provincia podría estar relacionada a la perimetral de 300 km que debe tener con el padre de la víctima.

Sobre el Poder Judicial, la comunicadora dijo ser “antipunitivista” y con una construcción “anticarcelaria” dejando una fuerte crítica al sistema carcelario. “La cárcel no rehabilita, no reeduca, es un sistema de crueldad donde se violentan todos los derechos humanos”, dijo.

Finalmente, Rivas cerró manifestando que “quienes están presos son personas pobres y en situación de vulnerabilidad. La cárcel no atrapa a todos, no tenés a un multimillonario pagando una condena, no tenés un narcotraficante jefe de un cartel pagando una condena, tenés sectores vulnerables de prisionizados”.