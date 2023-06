Patricia, mamá de Pablo Torrilla Diel: “Creemos que fue asesinado”

En una entrevista con el móvil de MisionesCuatro, Patricia Diel, madre de Pablo Torrilla Diel, presuntamente asesinado el 28 de mayo de 2018, expresó su descontento y aseguró que el fiscal a cargo de la causa “ha decidido cerrarla”.

Durante la entrevista, Patricia Diel relató los detalles de aquel fatídico día: “Mi hijo salió del Escuadrón Núcleo 50 de Posadas a las 7:30 de la mañana con una patrulla conformada por otros cuatro integrantes, y se dirigieron hacia Garupá. En la costa del Paraná salieron a patrullar, y dicen que mi hijo se retiró a orinar y escucharon un disparo”.

La madre de la víctima cuestionó los resultados de las pericias, afirmando: “En las pericias, se encontró residuos de pólvora en las manos de tres de los integrantes de la patrulla, excepto el chofer. A mi hijo le encontraron residuos en la mano izquierda, y él no era zurdo”. Según su versión, el disparo fue en el mentón, lo que refuerza su convicción de que su hijo fue asesinado.

Patricia Diel también mencionó un hecho previo, ocurrido el 10 de abril de 2018, en el que su hijo reveló a través de WhatsApp que había descubierto un cargamento de marihuana que pertenecía al Segundo Comandante. La madre aseguró tener fotografías del cargamento y capturas de pantalla del chat en el que su hijo expresa ese hallazgo, añadiendo: “Desde ese momento, comenzaron a hostigarlo y no lo dejaban salir a patrullar”.

La madre de Pablo Torrilla Diel expresó su frustración hacia el sistema judicial, señalando que la justicia actúa con lentitud y que hay pericias que no se llevaron a cabo y testimonios que no se tomaron en cuenta. Hasta el momento, no hay acusados ni detenidos en el caso. Según la investigación realizada por Gendarmería, se concluyó que su hijo se suicidó, una versión que Patricia Diel cuestiona firmemente.