Tras la denuncia de violencia judicial, habló el padre de Ítalo

POSADAS. Romina Pintos es una docente y madre de Ítalo, un niño de 4 años que padece TDAH con hiperactividad, motivo por el cual necesita medicación, según comentó. El sábado 15 de julio, mientras se encontraba en la localidad de Candelaria quedó detenida y durante varios días no tuvo noticias de su hijo: el principal acusado siempre fue su expareja, padre del niño.

Desde ahí comenzó una batalla judicial, que sigue hasta la fecha y quien salió a dar declaraciones, fue Walter Fleitas, el papá del niño, quien al respecto comentó: “el conflicto empieza en diciembre cuando la madre me impide el contacto con mi hijo en base a denuncias falsas”, explicó el hombre en una entrevista al móvil de MisionesCuatro.

Y agregó: “estoy siete meses impedido de ver a mi hijo, el juzgado número 3 pide que la madre cumpla con el régimen, ella realiza una denuncia penal en mi contra que es desestimada, porque no tienen las pruebas necesarias pide que me deje ver a mi hijo cuatro horas cada 15 días”.

Asimismo, recordó el momento en el cual Romina Pintos quedó detenida: “a ese pedido que fue judicializado, que ella firmó el enterado que le dan a mi hermana como intermediaria para que lo retira mi hermano el día que voy a retirar a mi hijo, se niegan a entregar a mi hijo. En todo eso sale la medida judicial, donde piden la detención por desobediencia judicial, impedimento de contacto con los padres, la detención de ella, y la sustracción de menores porque se fue del domicilio”.

“A todo esto, cuando la detienen, ella sale a decir que yo rapté a mi hijo, con todas las medidas judiciales, con la notificación del motivo de detención de ella, e inclusive, le notificaron el tema de con quién estaba el menor, en base a qué no sé”, explicó Fleitas.

Y continuó: “me entero de que mi hijo le hacen un carné de discapacidad por autismo, tengo audios donde ella misma manifiesta de que mi hijo tiene autismo, un trastorno de autismo. En base a qué o cómo le hicieron un carné de discapacidad en un mes, no lo sé”.

“Sale audiencia conciliatoria, me presento con el doctor Galeano que es el neurólogo de mi hijo infantil, donde dice que él no necesitaba medicación. Pido que armen un cuerpo interdisciplinario y que digan qué medidas tienen que tomar con respecto a los que el trastorno que tiene mi hijo para ayudarlo y para que él esté bien”.

Con respecto a la conducta de su hijo contó: “me acerco a la escuela a consultar todo nuevamente de qué hay. Ítalo es excelente, salen los informes, el 12 de septiembre hago la denuncia, donde comunico todo lo que hay mediante informes médicos que tratan a mi hijo, donde dice que no se trata de un caso de autismo. Padece de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ese es el diagnóstico que él tiene no autismo”.

“A lo que se ajusta es que él tenía que tener hábitos, costumbres, y se le solicitó mediante tres informes a la madre, la psicóloga tratante, que le trató durante los meses que yo no tuve contacto con mi hijo, y nunca se cumplimentó con la parte de darle hábitos y costumbres. Después, la psicopedagoga que lo ve, constata que mi hijo ni siquiera tiene aceptación frente a un espejo”, declaró Fleitas.

En relación a la situación judicial con su expareja comentó: “dice que yo tengo una persecución judicial, la que hace ocho denuncias de violencia familiar es ella. Yo lo único que estoy tratando es de resguardar a mi hijo con todas las pruebas”.

“Exijo que se le saque la medicación que no corresponde, que se arme un cuerpo interdisciplinario y que se respete lo que ellos dicen, independientemente, como dice ella, que siempre trató de que lo nuestro esté alejado y es mentira, que se priorice la salud de mi hijo”.

“Tengo un certificado expedido ayer justamente por el hospital, donde una pediatra pide e interconsulta con un neurólogo porque ahí está lo manifiesta a dolores de cabeza. No sé si es sobre la medicación o no, quiero que se vea, quiero que se actúe de manera rápida porque es algo urgente con respecto a la salud de mi hijo, no un problema personal que tenga yo con la madre o no”, agregó.

Y a modo de conclusión señaló: “estoy solicitando la tenencia de Ítalo para que se haga como corresponde todo lo médico”.