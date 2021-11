Los colegios religiosos dictan la ESI en base al “ideario institucional”

POSADAS. La Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (Aipem) emitió en las últimas horas, un comunicado por el escándalo por los abusos sexuales, los acosos y la circulación de pornografía entre estudiantes del Colegio Roque González. Y mantienen la postura de implementar la ley nacional 26.150 de Educación Sexual Integral, en base al “ideario institucional” de cada colegio religioso, lo que implica un rechazo a la perspectiva del género, al sexo premarital y, al sexo no orientado a la reproducción biológica.

El comunicado de la Asociación de Institutos Privados

Desde la Aipem sostienen, respecto a la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), que es “absolutamente necesario que la educación tenga un carácter verdaderamente integral, no pudiendo constreñirse a una formación cientificista por más completa que ella sea, para ello debe mirar al hombre en sus aspectos físicos, psicológico, intelectual y espiritual, de modo que, si la educación no cubre los aspectos espirituales y morales, será una formación incompleta, inacabada. Una enseñanza que desconozca o ponga al margen la dimensión moral y religiosa, será un obstáculo para lograr una educación completa”, afirma la asociación de colegios confesionales.

Asimismo, la Aipem insiste en que “por la necesaria compatibilidad de la libertad religiosa y de conciencia de los alumnos y el derecho de los padres de elegir una educación conforme a sus convicciones, garantizado ello por el artículo 41 inciso 3 de la Constitución de Misiones (…) las instituciones de gestión privada han realizado en el Proyecto de Educación Sexual Integral Institucional, las adaptaciones a su cosmovisión o ideario institucional, conforme a las facultades otorgadas en la Ley 26.150, en su artículo 5, sin apartarse de los contenidos definidos por la resolución 340/18 del Consejo Federal de Educación”.

Firma de convenio de capacitación entre SPEPM – AIPEM – UNEFAM – Instituto Carlos Linneo – con el ministro Miguel Sedoff y el titular del Spepm Luis Bogado

¿Es posible una adaptación religiosa a la teoría del Género?

Curiosamente, los funcionarios del Ministerio de Educación, del Programa de Educación Sexual y del Spepm, consultados por la cuestión de la ESI en Misiones, en el contexto del escándalo sexual en el Roque González, olvidaron mensionar este proyecto ESII de los colegios religiosos.

Cabe la duda respecto de cómo concretaron la adaptación de los contenidos ESI al ideario institucional. Sobre todo en tópicos como los géneros disidentes o no binarios, la sexualidad orientada al placer (y no a la reproducción biológica), la masturbación o el sexo prematrimonial. Lo que para la ESI es un contenido elemental (por ejemplo, la masturbación), para el ideario institucional, es un “pecado”.

“Contenidos que guardan una inclinación ideológica serán impartidos de forma imparcial”

Sin embargo, desde la Aipem sostienen que “aquellos contenidos que guardan una clara inclinación ideológica, filosófica serán impartidos de forma imparcial, objetiva, que respeta la libertad de conciencia y de expresión, de modo que no afecte los derechos fundamentales de los alumnos y familias y puedan reflexionar sobre cuestiones de una realidad social en un ambiente exento de proselitismo”, sostiene el comunicado de la Aipem.

“Admitir lo contrario significaría que el derecho, la formación filosófica, ideológica o religiosa de los alumnos les corresponde a los poderes públicos y no a los padres, lo que supondría una clara, evidente y expresa violación a la garantía constitucional enunciada”, argumentan desde la Aipem, sin especificar qué consideran “contenidos que guardan una inclinación ideológica”.

Confirmación de la Aipem de lo que admitieron los funcionarios provinciales

A este respecto, cabe destacar que el propio Ministro de Educación Miguel Sedoff y la coordinadora del programa ESI de esa cartera, Olga Ferreyra, admitieron que hay resistencias de los colegios religiosos a impartir la Educación Sexual Integral como se dicta en los colegios laicos.

“Creo que en algunos casos plantean una ESI con una mirada desde su ideario institucional”, soltó el Ministro Sedoff, hace una semana. Mientras que Ferreyra dijo que el interés en las capacitaciones ESI se da más “en escuelas estatales que en las de gestión privada o confesional”. “Es como que la palabra sexual los interpela. Existen prejuicios y les cuesta algunos ejes. Pero no podemos decir que no vamos a dar algo sólo porque no nos gusta”, replicó Ferreyra. Evidentemente está al tanto de la “adaptación a los idearios institucionales”.

En suma, el comunicado de la Aipem ratifica lo dicho a regañadientes por los funcionarios de Educación. Es decir, que los contenidos ESI que se imparten en los colegios públicos y laicos, no son idénticos a los que se dicta en colegios religiosos. Lo que podría constituir un incumplimiento de la ley ESI en Misiones.