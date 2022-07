Oberá anuncia la construcción de un Parque Fotovoltaico, pero hay dudas sobre su concreción

OBERÁ. El Intendente Interino de Oberá, Pablo Hassan junto al Ministro de Energía de la Provincia Paolo Quintana anunciaron la futura construcción de una estación generadora de energía mediante la utilización de 21.000 paneles solares, que será emplazado en 49 hectáreas de un terreno adquirido al municipio de Guaraní, que estaba destinado a la creación del Parque Industrial Zona Centro. Más allá de los beneficios que podría traer el nuevo Parque Fotovoltaico, si es que se concreta, ediles de Guaraní y Oberá cuestionaron el anuncio y el cambio de planes de la gestión del posadeño Pablo Hassan.

Según la información oficial, esta nueva obra generará energía eléctrica a través de luz solar, y se inyectará a la red de distribución. Tendrá más de 21.000 paneles solares y una potencia pico instalada de 10 MWh. Produciría unos 16.375,00 MWh anuales, capaces de abastecer de energía a aproximadamente 5.450 familias de la zona.

“La construcción de este Parque Fotovoltaico significa un ahorro de aproximadamente 4 millones de litros/año de combustible fósil empleado para generación térmica de electricidad. Esto equivale a evitar emitir a la atmósfera 11.800,00 toneladas de CO2/año, de esta manera la provincia trabaja y asume el compromiso con el medio ambiente”, destacan desde la Secretaría de Energía provincial.

Sin embargo, la iniciativa cosechó críticas por parte de dirigentes y ediles de la zona centro.

Según el corresponsal de MisionesCuatro en la zona centro, Javier López, el anuncio género malestar entre concejales opositores que se sintieron embaucados por las autoridades obereñas y algunos dudan de que el anuncio se concrete efectivamente.

Críticas al cambio de planes y el uso del lote para un Parque Energético y no un Parque Industrial

Así, el concejal de Juntos por El Cambio de Guaraní, único opositor del recinto, Hector Fuglistaler, manifestó su descontento por haber acompañado con su voto esta iniciativa, creyendo favorecía una instalación de mayor cantidad de industrias en su municipio. “Se aprobó para Parque Industrial y que se instalen la mayor cantidad de industrias en la superficie. Pero hoy anuncian un Parque Energético que ocupará 20 hectáreas que significa más del 50% de la misma dejando espacio para nada”, se quejó.

Al respecto vale aclarar que el predio en cuestión es de 49 hectáreas de las cuales 10 hectáreas, no se utilizarán para edificaciones por ser reservadas al pulmón verde y ser zona de humedales. Así, quedarán sólo 19 hectáreas (de las 49 del terreno) para adjudicar terrenos a industrias que deseen instalarse.

Contra esta estimación, el edil renovador de Guaraní, Walter Adrián Verón dijo que el alcalde interino Hassan le aseguró que la instalación no ocuparía 20 hectáreas, porque los paneles irían “sobre los techos” de las edificaciones futuras.

“Hay necesidades más urgentes para la gente que vive mal en los barrios obereños”

En tanto, en el Concejo Deliberante de Oberá, también hubo críticas. La edil Mara Frontini, Presidente del Bloque Pro/Juntos por el Cambio, dijo descreer en la ejecución del proyecto del Parque Fotovoltaico porque en Oberá, el gobierno renovador ya se anunció un “Parque Termal que no se concretó y no es termal. Y un Parque Industrial, en el que ya hace dos años y medio se hizo el convenio, y todavía no hay nada”, lanzó.

Para Frontini, este es otro anuncio de campaña de Hassan, mientras persisten enormes problemas en los barrios de la “Capital del Monte”. “A los concejales que visitamos los barrios y escuchamos a los vecinos, nos preocupa la situación de la ciudad. Si bien la situación energética es deplorable y la concreción de este proyecto sería buena, creo que deberíamos comenzar por la solución de problemas locales en los barrios, como las cloacas, las calles y los basureros (informales) Hay necesidades más urgentes para la gente que vive mal en los barrios obereños”, resumió la concejala.