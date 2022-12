Recomiendan estar en contacto con los seres queridos en las fiestas de fin de año

POSADAS. El suicidio “es una problemática que nos acompaña en todo momento” que “tiene que ver con el sufrimiento y malestar de las personas” que “al no poder encontrar una solución o salida, pueden tomar una determinación”, comentó la psicóloga Natalia Falcone, este jueves al Móvil de MisionesCuatro, en una entrevista en la que insistió en que es clave estar en contacto con los seres queridos, especialmente en las fiestas de fin de año.

Falcone aclaró que el suicidio, al estar vinculado a la “salud mental y sufrimiento mental”, no tiene una época en la que no esté presente. “Pero socialmente, está como impuesto, que es una época en la que tenemos que hacer análisis o cerrar (procesos) Eso hace que sea una época más dolorosa. O son momentos en los que la familia se reúne, tomamos contacto con cosas que nos pueden remover: las sillas vacías, quiénes están y quiénes no, o las evaluaciones del año, si me fue bien o mal”, detalló la psicóloga.

“Esta época lleva a ese tipo de reflexiones y hay personas que pueden encontrarse con que esa evaluación no es tan positiva. O hay personas que nos faltan, que no están y eso nos puede generar dolor o sufrimiento. Y aparece el tema de no poder seguir viviendo con eso”, planteó Falcone, vinculando el suicidio con los fines de año.

En consecuencia, “lo que podemos hacer como comunidad o como personas es estar conectados, saber que hay personas que pueden estar pasándola mal y que necesitan ser escuchados, acompañados y comprendidos”, recalcó la especialista.

“Los servicios de salud siguen abiertos y si es preciso buscar ayuda y conversar con alguien, hay que hacerlo”

Por las características sociales vinculadas a esta época del año, resulta importante “el solo hecho de comprender, escuchar, estar presentes, un llamado telefónico, una visita o una invitación, acompañar a alguien que quiere estar solo pero que necesita saber que estamos presentes”.

Asimismo, Falcone recomendó “decir a las personas que están pasando un mal momento, que pueden buscar ayuda. Los servicios de salud siguen abiertos. Y si es preciso buscar ayuda y conversar con alguien, hay que hacerlo”, concluyó.

Vale remarcar que actualmente, el número de trabajadores abocados al área de Salud Mental es ínfimo en la Zona Capital de Misiones, en comparación con la cantidad de habitantes. Se estima que serían unos 25 psicólogos los que deben atender la totalidad de las demandas en salud mental en los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) y Hospitales de niveles 1, 2 y 3 (Hospital Favaloro) del Gran Posadas, un área en la que viven al menos, 379 mil personas.

Además, actualmente muchos de los trabajadores de salud están de paro en el marco de un reclamo salarial y laboral que lleva ya 13 días de huelga en varias semanas sucesivas.