Insuficiencia renal: Lo que hay que saber

Foto: Urólogo Inti Pavel

El Nefrólogo, Hugo López, habló este miércoles con el Noticiero Central de MisionesCuatro sobre la insuficiencia renal y los recaudos que hay que tener en cuenta.

Cabe recordar que esta afección padece Silvina Luna, luego de haberse sometido a intervenciones estéticas. Tras haberse inyectado metacrilato, la modelo y actriz desarrolló hipercalcemia y experimenta un deterioro en la función de sus riñones, por lo cual necesita de un trasplante.

“La falta de consulta, la falta de acceso muchas veces, no la falta de acceso a la salud sino la no concurrencia de los pacientes al control médico, hace que, en muchas oportunidades, no siempre, se detecte las enfermedades en estadíos avanzados ya de suficiencia renal”, explicó el médico nefrólogo.

Asimismo, agregó: “por el caso puntualmente del caso de Silvia Luna, no tengo la biopsia de la paciente para decirte, pasó esto, uno hace una interpretación por lo que puede leer porque, en el caso del uso del metacrilato y con una paciente con cierta predisposición, generan cuadros de hipercalcemia, esta hipercalcemia genera cálculos renales, además de unos granulomas, que son unas formaciones inflamatorias localizadas, que hacen que se genere un deterioro progresivo de la función renal”.

“La insuficiencia renal se divide en estadíos, son cinco estadíos, en el cual el estadío final de la insuficiencia renal, o el estadío cinco de insuficiencia renal, requiere lo que se llama terapia de sustitución renal”.

“En el caso de los pacientes, de acuerdo a la evolución de la patología, uno va teniendo distintos tipos de síntomas. La insuficiencia renal es oligo o asintomática. Generalmente, es siempre igual, es un paciente asociado a enfermedades sistémicas como diabetes o hipertensión en el cual uno puede ir viendo el deterioro”, afirmó el especialista.

Asimismo, explicó que, en el caso de la insuficiencia renal crónica, se da “cuando el paciente ya llega sintomático a la consulta, anemia, pérdida de peso, intolerancia a la alimentación, un laboratorio con determinados valores alterados, ya estamos en un estado muy avanzado de insuficiencia renal y en la mayoría de los casos de tipo irreversible”, precisó.

Y continuó: “la insuficiencia renal tiene dos clasificaciones, a grandes rasgos, uno es la insuficiencia renal aguda, en la cual existe una pérdida brusca de la función renal, con una alta chance, con una alta probabilidad de una recuperación de la función del riñón. A diferencia de la insuficiencia renal crónica, que es una pérdida progresiva y lenta de la función renal, pero de característica irreversible, depende del estadio en el que se encuentre”.

Respecto a la detección de la enfermedad dijo que es mediante “un análisis de sangre y de orina y los controles generalmente. Uno lo hace el médico clínico, el médico de cabecera del paciente”, detalló López.