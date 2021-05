Copa Sudamericana: San Lorenzo con un pie afuera

San Lorenzo no pisa firme en su andar por la copa sudamericana. Por la 3ra fecha y en un partido correspondiente al grupo A. No pudo superar el empate ante 12 de octubre de Paraguay, de esta manera continúa último en el Grupo A (un punto) y pone en serio riesgo sus chances clasificación, ya que ahora no depende de sí mismo (a falta de tres partidos).

El primer lugar de la zona es compartida por 12 de Octubre y Huachipato, ambos con cinco unidades, mientras que Rosario Central se encuentra por debajo con cuatro.