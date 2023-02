Di María quiere a Messi en el próximo Mundial: “Tiene que jugar sí o sí”

Ángel Di María habló a dos meses de la consagración en el Mundial de Qatar y se refirió a la posibilidad que Leo Messi esté presente en la siguiente edición en 2026: “Tiene que estar en el próximo sí o sí”, informó el portal TyC Sports.

El delantero de la Selección Argentina habló en ESPN y le metió presión al capitán de cara a la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos y remarcó: “Messi tiene que estar en el próximo Mundial. Es el mejor jugador de la historia”.

Además, Fideo explicó que él no estará en la próxima Copa del Mundo, pero señaló cuál es su deseo con la Albiceleste: “Ya el próximo Mundial no sueño. Con llegar a la Copa América sería muy lindo para mí, me gustaría. Intentar estar sería importante”.

Por último, Di María afirmó por qué la Pulga es el mejor jugador de la historia y volvió a remarcar que debe estar en la Selección en el 2026. “Siete Balones de Oro, Mundial, Finalissima, Copa América, ganó todo con Barcelona. Es el mejor y tiene que estar”, aseguró Fideo.