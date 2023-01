ADELAIDA. Novak Djokovic obtuvo su 92° título ATP al consagrarse en el torneo que se disputó en Adelaida, Australia, tras vencer al estadounidense Sebastian Korda por 6(8)-7, 7-6(3) y 6-4. De esta manera, “Nole” podría volver al número 1 del mundo luego del Australian Open.

Según Perfil, Korda se impuso en el tie-break del primer set por 10-8, luego de no poder cerrar el set con su saque. Había quebrado el saque del ex nro. 1 en el noveno game pero sufrió un quiebre para ir al tie-break.

En la segunda manga Korda tuvo un punto de partido cuando recibía con ventaja en el doceavo game (6-5), pero Djokovic se pudo recuperar nuevamente para ir a un nuevo tie-break. Allí fue donde el serbio hizo pesar toda su jerarquía y se lo llevó con un score de 7-3.

Y en el tercer set se vio a un Djokovic mucho más confiado, que no le dio oportunidades de quiebre a su rival y que aprovechó una de las tres que tuvo para llevarse el partido con un resultado de 6-4.

Los récords de Djokovic y la chance de volver a la cima

De esta manera, Djokovic consiguió su 92° título como profesional y en caso de ganar el Australian Open –torneo que ganó 9 veces hasta ahora y que no pudo disputar el año pasado por no estar vacunado contra el coronavirus-, volverá a ser el número 1 del mundo, lugar que ocupó durante 373 semanas. Ello por la baja por lesión del actual número 1, el español Carlos Alcaraz, que no disputará el primer major del año.

Con el título en el ATP 250, Djokovic logra sumar por temporada 18 consecutivas al menos un título. Esta racha comenzó en Amersfoort en los Países Bajos en 2006 y desde ahí siempre se quedó con un trofeo cada año.

Además, igualó a Rafael Nadal como el cuarto jugador con más títulos ATP y se encuentra solo detrás de Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) y Ivan Lendl (94). Todo esto, el balcánico lo logró pese a no poder disputar varios torneos importantes por no estar vacunado contra el coronavirus.

Sólo en 2022, no pudo disputar el Australian Open y el US Open, ni ninguno de los torneos que se disputan en suelo norteamericano (incluidos los Master 1000 de Indian Wells, Miami, Montreal y Cincinnati) Y en esta temporada podría ocurrirle lo mismo en Estados Unidos y Canada.