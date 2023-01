Liga Profesional 2023: Boca le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán

Foto: TyC Sports

Boca Juniors recibió este domingo a Atlético Tucumán en la Bombonera por la primera fecha de la Liga Profesional Argentina.

Durante el primer tiempo, a Boca no tuvo ideas y la pelota casi no le llegó a Nicolás Orsini. El colombiano Sebastián Villa mostró varios arrestos individuales pero no prosperaron.

En el tramo final, el equipo dirigido por Hugo Ibarra mejoró en el arranque y mostró sus mejores minutos del partido. Sin embargo, en una distracción del xeneize, Romero le tapó una mano a mano a Estigarribia en lo que pudo ser la apertura del marcador para los tucumanos.

Ya en el segundo tiempo, una peinada de Orsini habilitó a Villa que habilitó a Oscar Romero para anotar el 1-0 a los 22 minutos que le dio el triunfo a Boca Juniors.