Qué se espera en materia económica tras el triunfo de Milei

El profesor en Macroeconomía, Guillermo Knass, habló con el Noticiero Central de MisionesCuatro sobre que espera en materia económica, tras la elección de Javier Milei, como presidente de Argentina.

En primer lugar, se refirió al cepo cambiario y las lelics. “Tener un cepo en economía es malo, no se permite ingresar dólares, se genera un dólar paralelo, no te permite ingresar reservas. No se lo saca así nomas, si no tenés dólares y levantás el cepo es una hiper”, explicó.

Asimismo, dijo que el problema de las lelics “hay que solucionarlo urgente, la cantidad se duplica cada dos meses”.

“Si vas generando seis veces la cantidad de dinero en el año, los precios van a costar seis veces más”, precisó Knass.